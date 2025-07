El drama de Gabriela Sabatini y la inesperada confesión de su hermano Ova: "Hay que aceptar"

El distanciamiento entre Ova Sabatini y su hermana, Gabriela Sabatini, circula como incógnita pública desde hace tiempo, sobre todo desde que la tenista no asistió al casamiento de su sobrina, Oriana Sabatini, con Paulo Dybala. El misterio comenzó a despejarse el domingo 29 de junio, cuando él se refirió por primera vez a la situación familiar.

"Hay que aceptar. Duele, pero hay que aceptar. Yo creo que el tiempo lo cura todo y hay que respetar los tiempos de cada uno", expresó el marido de Catherine Fulop en diálogo con Infama, y agregó: "Distanciarse de un hermano, para mí, es algo difícil de aceptar. Me cuesta mucho, pero hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar. ¿Qué vas a hacer?".

Ova Sabatini y su hermana, Gabriela Sabatini

Es la primera vez que Ova habla del tema y admite que hubo un quiebre en el vínculo con su hermana, especialmente luego de que ella decidiera ausentarse en un evento tan significativo como la boda de su sobrina.

Por su parte, Catherine Fulop, que lo acompañaba durante la entrevista, también opinó sobre la interna familiar: "Lo que se habla... Fuera de la familia, nadie sabe la verdad, y uno no se va a poner a dar explicaciones de cuestiones que son personales, familiares y que pertenecen a la intimidad de la familia". Así, dio a entender que las versiones mediáticas se alejan de lo que realmente ocurrió.

Meses atrás, Oriana también se pronunció públicamente sobre la distancia con su tía: "Hay algo que me gustaría aclarar, porque escuché a Ángel de Brito decir que no le había mandado la invitación del casamiento a mi tía. Ángel siempre da buena información, pero ahí se equivocó", dijo en ese momento.

Acto seguido, la esposa de Dybala aportó: "De hecho, estuve muy cerquita de mandarle a él las capturas de pantalla para mostrárselo, porque yo no tengo ningún problema con mi tía, y lo sigo manteniendo. Sí, le mandé la invitación. Y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo. No, me lo dijo ella", afirmó en un móvil con LAM, a la salida del stream de Olga.

Oriana Sabatini confesó que algo ocurrió, aunque desconoce los motivos detrás del distanciamiento entre su padre y su tía

"Yo no tengo ningún problema. Obviamente, estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida. Que haya decidido eso es triste. Igual, cada uno con lo suyo. A mí no me faltó nadie en el casamiento. No me faltó nadie porque si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no quiere. Los que quisieron estar, estuvieron. Y los que no, no", lanzó sin filtros.

Por último, Oriana Sabatini confesó que algo ocurrió, aunque desconoce los motivos detrás del distanciamiento entre su padre Ova y su tía Gabriela Sabatini: "No entiendo qué pasó. No lo entiendo, genuinamente. No lo digo ni desde el enojo ni nada. Me encantaría que me lo expliquen. Si no hay ganas de explicarlo, no pasa nada. Pero no sé. Mi papá también está muy triste, obvio. Tenemos una familia muy grande, pero la mayoría está en Venezuela. Y no podemos viajar para allá. Y la única que tenemos acá, sucede esto", cerró con una sonrisa, a pesar de todo.