Maxi "El Brother" le contestó a L-Gante con algo de ironía: "Gracias por confiarme tu talento"

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con una noticia que pocos esperaban: Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, anunció el fin de su vínculo con su histórico representante, Maxi "El Brother", el hombre que lo acompañó desde sus inicios en la música. Pero detrás del posteo prolijo y medido en redes sociales, se esconde una trama de traición, desconfianza y millones de dólares en juego.

Maxi El Brother y L-Gante

Todo comenzó cuando el cantante borró sus publicaciones de Instagram y compartió un único mensaje: "He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá. A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrar la mejor versión de mí". El anuncio parecía el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

Sin embargo, pocas horas después se conoció que L-Gante había iniciado una denuncia formal contra su ex mánager por presuntas irregularidades financieras. Según reveló el periodista Martín Candalaft en DDM (América TV), el reclamo del artista ronda entre un millón y un millón cuatrocientos mil dólares. La bomba estalló y dejó al descubierto un contrato que, según los panelistas, era "leonino". Mariana Fabbiani fue durísima: "De todo lo que él ganaba, Maxi percibía el 50%. Es una locura".

Candalaft incluso leyó parte del documento judicial que L-Gante envió a su ex representante: "Proceda a rendir cuentas de su actividad como mánager, atento a que he tomado conocimiento de contratos y percepciones de dinero de los cuales no he sido informado". La carta también revoca el poder que le permitía a "El Brother" firmar acuerdos en nombre del cantante. En paralelo, el músico habló con Yanina Latorre y confirmó que busca cortar definitivamente el lazo laboral.

El posteo de Maxi El Brother

Según le explicó, quiere "tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando". "Me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal", dijo. Lo cierto es que del otro lado, Maxi "El Brother" respondió con tono conciliador, aunque sin ocultar cierta ironía: "Elián, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sé que la vas a romper y que esto recién empieza. Qué bueno poder acompañarte estos años y recorrer mucho camino juntos. Gracias por confiarme tu talento con el cual se marcó una generación y se hizo historia".

En su comunicado, el ex mánager también lanzó una frase cargada de subtexto: "Esta vez nos quieren enfrentados. ¡Lo único bueno es que los ojos no mienten! ¡Y no les vamos a dar de comer!", dejando entrever que la pelea tiene testigos y enemigos en común. Pero más allá de los mensajes elegantes, el conflicto dejó al descubierto la delicada situación económica del músico. Según Candalaft, allegados aseguran que "L-Gante no tiene casa propia, que cada vez que necesita comprar algo tiene que pedir que le carguen la billetera virtual porque no tiene dinero". Incluso agregó, citando a una fuente cercana: "No tiene plata ni para comprarse una gaseosa".

De hecho, el cantante rompió el silencio en el programa de Mariana Fabbiani y se mostró vulnerable: "Estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas. En una circunstancia, no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas", confesó. Y fue más allá: "A mi punto de vista, se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se fueron de las manos. Otras quizás las vi pasar a propósito, y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia". Y prometió que no piensa rendirse: "Puede decirse que estoy bastante triste, pero me levanto temprano para ordenar todo. Estoy dedicado a la libertad en el trabajo y a seguir cumpliendo mis objetivos". El contrato con su ex representante tiene vigencia hasta 2029, pero L-Gante ya avisó que buscará rescindirlo legalmente: "Trataría de no incumplirlo, pero voy a buscar la forma de terminarlo o resolverlo".