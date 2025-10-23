El falso posteo, la desmentida y la verdad detrás del rumor: Juan Martín del Potro afirmó que no será papá por primera vez

En la era de las redes, una historia puede estallar en segundos, viralizarse en todo el mundo y volver imposible distinguir la verdad detrás de la mentira. Eso fue lo que le ocurrió a Juan Martín del Potro, quien este jueves amaneció con su teléfono colapsado de mensajes, saludos y felicitaciones. La razón: un supuesto posteo suyo celebrando el embarazo de su supuesta novia. Pero nada de eso era cierto y el ex tenista decidió ponerle fin al rumor con una contundente desmentida. "Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá. Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!! Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos", escribió en su cuenta de X (antes Twitter), donde acumula más de tres millones de seguidores.

Juan Martín del Potro desmintió la noticia

El mensaje, breve y con su característico humor, fue suficiente para que las redes se incendiaran: ¿era una broma? ¿Una ironía? ¿O simplemente Delpo decidió guardar silencio sobre algo más grande? La confusión se desató luego de que en el programa "Mujeres Argentinas", el periodista Gustavo Méndez confirmara que Del Potro se convertiría en padre por primera vez junto a su aparente pareja, Agustina Meucci, una empresaria chaqueña de 33 años.

Según el periodista, Meucci "tiene una agencia de autos de alta gama, departamentos en Estados Unidos y viaja mucho por trabajo. En uno de esos viajes conoció a Juan Martín". Morocha de ojos claros, con perfil reservado y gusto por la vida de bajo perfil, Agustina habría conquistado al ex número tres del mundo hace más de un año. Algo que, de acuerdo con el ex tenista, nunca ocurrió. El detalle que hizo ruido en las últimas horas fue que el posteo de Del Potro sobre el embarazo que resultó ser falso.

Los posteos que provocaron el rumor

Esto provocó que el ciclo de El Trece diera la noticia como verdadera: "el tandilense y Meucci esperan efectivamente a su primer hijo", celebraron en el programa. Según explicaron, en la supuesta cuenta privada de Instagram, Del Potro le habría dedicado un mensaje lleno de ternura a su supuesta pareja el pasado Día de la Madre: "Feliz día mamá, te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza con la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañás la vida que estás gestando. No hay nada más lindo que ver el amor hecho persona y vos lo representás de una forma hermosa".

Los posteos que provocaron el rumor

Ese texto, aparentemente confirmado por personas del entorno íntimo de la pareja, fue el que originó el rumor, luego distorsionado al punto de generar un "posteo fantasma" que el propio Del Potro debió negar. Lejos de la exposición mediática que marcaron algunas de sus relaciones anteriores -como las que mantuvo con Jimena Barón y Stephanie Demner-, Del Potro vive esta nueva etapa con absoluta reserva. Agustina Meucci, su supuesta pareja, nació en Chaco y proviene de una familia de empresarios. Además de dirigir su propia firma automotriz, cuenta con propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.