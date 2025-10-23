Vergüenza es Antonio Laje: destapan la verdad sobre su cuenta fake en X

Antonio Laje, el periodista de A24, fue completamente destapado en el mundo virtual. Es que se descubrió que tiene una cuenta falta en X desde donde hostiga, replica mensajes de odio, deslegitima a personas que no piensan como él y como si esto fuera poco, también hace campaña para el gobierno de las fuerzas del cielo.

El detalle no menor fue descubierto por Viviana Canosa que lo contó en su programa de Carnaval Stream en un contexto de completa sorpresa. Es que la cuenta fake se llama "Antonio Laje Fan" pero detrás de ese título, está el mismísimo Antonio Laje.

Antonio Laje

"Antonio Laje tiene una cuenta en X, pero en realidad es él. Se pone Fan de Antonio Laje. Pero es él", dijo Canosa que no podía salir de su asombro. Además, en la cuenta se describe a sí mismo "el mejor periodista de la TV".

Canosa contó: "El otro día puso una foto de Jorge (Rial) y mía con inteligencia artificial tipo presos. 'Estos dos tienen que estar presos'", dijo y continuó: "Pero yo ya lo sabía que era del porque un político muy importante me cuenta que Antonio Laje lo bardea siempre", dijo.

Pero lo que estaba por contar a continuación parece sacado de un chiste de mal gusto: "Entonces, tanto el político que también dice que tiene una cuenta de un fan, se cruzan y por privado se dijeron, 'che, yo sé que vos no sos un fan de Antonio Laje, que vos sos Antonio Laje'", contó la periodista.

"Antonio Laje se hace el señor y el bueno por televisión y tiene una cuenta fan que es la de Antonio Laje fan y es Antonio Laje", dijo Canosa entre risas y terminó destapando: "Ayer yo le mandé un mensaje por privado, le dije, 'Antonio, ya sé que esta cuenta fan es tuya'".

Antonio Laje

Además, Viviana Canosa advirtió: "Me molesta mucho que me pongan con inteligencia artificial como va a ser presa con cosas y seas vos", expresó y denunció: " Yo tengo las capturas de las minas que vos acosaste, boludo , para hacerte una cuenta como si sos un fan de Antonio Laje", dijo explosiva.

Algunos de los tweets de Antonio Laje en su cuenta autobombo

Algunos de los tuits de la cuenta fake de Antonio Laje

Algunos de los tuits de la cuenta fake de Antonio Laje

Algunos de los tuits de la cuenta fake de Antonio Laje

Algunos de los tuits de la cuenta fake de Antonio Laje