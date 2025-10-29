El gesto que alejó a la China Suárez y Lali Espósito para siempre: ¿Wanda Nara rompió la amistad?

29 Octubre de 2025 13:35
Años atrás, la amistad entre la China Suárez y Lali Espósito supo ser de las más envidiadas en el país, incluso internacionalmente, ya que llegaron a ser conocidas en varios países por el éxito de Casi Ángeles. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y aquella relación llegó a su fin.
Recientemente, la actriz viajó a Madrid con Mauro Icardi, y por un error en la Matrix o coincidencia de agendas, la cantante argentina presentó su show en el mismo lugar. Sin embargo, el reencuentro no fue una opción y Juan Etchegoyen reveló algunos detalles.
Días atrás, Lali cantó para cientos de fanáticos pero también invitó grandes artistas como Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icardi a ella le ofrecieron ir pero no quiso", sostuvo el periodista.
Según Etchegoyen, los más allegados a la China trataron de convencerla para asistir a uno de los shows más emblemáticos del pop, sin embargo no hubo éxito: "Es más, lo que me dicen a mí es que Juanma Cativa, peluquero de la China y también de Lali hizo todo para convencerla pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito".
Sin dar más vueltas, el conductor en Radio Mitre reveló el motivo por el cual Suárez se hizo rogar y terminó no asistiendo al concierto: "Todo tiene que ver con algo que Eugenia no supera y es aquella foto y reposteo de Lali con Wanda Nara después de lo que fue el blanqueo de Eugenia y Maurito".
Por último, Juan Etchegoyen aseguró: "Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal".