El gesto que alejó a la China Suárez y Lali Espósito para siempre: ¿Wanda Nara rompió la amistad?

Años atrás, la amistad entre la China Suárez y Lali Espósito supo ser de las más envidiadas en el país, incluso internacionalmente, ya que llegaron a ser conocidas en varios países por el éxito de Casi Ángeles. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y aquella relación llegó a su fin.

Recientemente, la actriz viajó a Madrid con Mauro Icardi, y por un error en la Matrix o coincidencia de agendas, la cantante argentina presentó su show en el mismo lugar. Sin embargo, el reencuentro no fue una opción y Juan Etchegoyen reveló algunos detalles.

Lali Espósito y la China Suárez: de ser inseparables a no verse nunca más las caras

Días atrás, Lali cantó para cientos de fanáticos pero también invitó grandes artistas como Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Me contaban personas allegadas a Lali que cuando la cantante se presentó en Madrid justo en esos días que Eugenia fue a España de escapada con Mauro Icardi a ella le ofrecieron ir pero no quiso ", sostuvo el periodista.

Según Etchegoyen, los más allegados a la China trataron de convencerla para asistir a uno de los shows más emblemáticos del pop, sin embargo no hubo éxito: "Es más, lo que me dicen a mí es que Juanma Cativa, peluquero de la China y también de Lali hizo todo para convencerla pero ella no quiso porque se sintió traicionada por Espósito".

La foto de Wanda Nara y Lali Espósito que enfurece hasta el día de hoy a la China Suárez

Sin dar más vueltas, el conductor en Radio Mitre reveló el motivo por el cual Suárez se hizo rogar y terminó no asistiendo al concierto: "Todo tiene que ver con algo que Eugenia no supera y es aquella foto y reposteo de Lali con Wanda Nara después de lo que fue el blanqueo de Eugenia y Maurito".

Por último, Juan Etchegoyen aseguró: "Me dicen textual que Juanma Cativa le dijo a Eugenia que tenía una invitación para ir pero ella le rechazó la propuesta y se quedó en el hotel con Icardi y dudo que vuelvan a verse entre ellas porque está todo bastante mal".