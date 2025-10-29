El hijo de Nancy Pazos apoyó a su padre libertario y ella no se quedó callada: la respuesta sorprendió a todos

Las elecciones del domingo fueron una sorpresa para muchos, sobre todo para Nancy Pazos que vio a su ex pareja ser diputado electo del partido La Libertad Avanza, el mismo que día a día ella se encarga de exponer. En este contexto, el hijo del ex matrimonio, Nicanor Santilli Pazos quedó en medio de una disputa política y familiar.

Tras el triunfo de su padre, el joven realizó un extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde no sólo felicitó Diego Santilli sino que además fue en contra de su madre: "Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente", comenzó.

Nicanor Santilli Pazos quedó en medio de la disputa ideológica de sus pares y tomó partido por Diego Santilli

Entre las palabras dedicada al funcionario, resaltó lo que soportó el político en las horas previas al domingo: "Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses".

Enseguida expresó sus sentimientos ante el logro de su padre: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor".

Posteo de Nicanor Santilli Pazos tras el triunfo de su padre, Diego Santilli

Nicanor tomó partido por su padre y dejó en claro el dolor que le causó los dichos de Nancy Pazos: "Quedate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros".

Con los días corriendo, Pazos respondió al posteo de su hijo y hasta minimizó el orgullo que expresó sentir por Santilli: "Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces... Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés ", comentó.

Nancy Pazos respondió al posteo de su hijo, Nicanor Santilli Pazos

Además, en una nota en Los Profesionales de Siempre, sumó: "Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable", se refirió a que el diputado electo estuvo con el adolescente en el vivo de Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra como "El Gordo Dan".

Por último, Nancy Pazos dejó en claro que las diferencias con su ex pareja tienen que ver puramente con ideología política: "Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa", concluyó su descargo.