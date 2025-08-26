El gesto que confirma que Nico Vázquez sigue pendiente de los movimientos de Gimena Accardi

La separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez es un hecho ya confirmado, pero lo cierto es que todavía parecen mantener un fuerte lazo afectivo. En las últimas horas, un gesto del actor en redes sociales hacia su ex esposa volvió a sorprender a sus seguidores.

Este fin de semana, Accardi viajó a Bahía Blanca junto a Andrés Gil, su compañero de elenco, y compartió una publicación emotiva en Instagram. Cabe destacar que se trató de la primera función juntos luego de que surgieran rumores de un vínculo más allá del escenario.

Aunque Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio se siguen apoyando en redes sociales

"En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí", expresó la actriz conmovida. Y agregó: "Gracias bahienses por el amor. Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo". El posteo se produjo apenas días después de que Gimena revelara que había cerrado su cuenta por el hate recibido tras confesar una infidelidad.

Gimena Accardi se descargó en redes sociales y recibió el apoyo de Nico Vázquez

Lo llamativo fue la reacción de Nico Vázquez, quien comentó con un corazón blanco y el signo del infinito . Un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente generó comentarios entre los fanáticos, quienes remarcaron el cariño y respeto que aún se profesan.

Lejos de los rencores, la ex pareja de Nico Vázquez y Gimena Accardi demuestra que, a pesar del reciente divorcio, mantienen una relación marcada por la madurez y el apoyo mutuo, compartiendo con el público señales de afecto en este nuevo capítulo de sus vidas.