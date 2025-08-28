Julieta Prandi le habló directo a Wanda Nara: "Que sepa que es largo y doloroso de transitar"

A dos semanas del fallo que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión, Julieta Prandi rompió el silencio y habló públicamente sobre su presente, tanto en lo personal como en lo laboral, además de empatizar con Wanda Nara.

La conductora atravesó un extenso proceso judicial que culminó con la condena de su ex marido y padre de sus hijos por violencia de género y violación reiterada. Fueron cinco años de batalla en los que se apoyó no sólo en su equipo legal, sino también en sus seres queridos, en especial en su actual pareja, Emanuel Ortega.

Julieta Prandi se apoya en Emanuel Ortega: "Soy una mujer feliz y enamorada"

"Yo les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién: tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo ", expresó Prandi. Y agregó: "Fueron cinco años donde tuve que pasar muchísimas cosas, pericias, tratamientos, por mí y por la Justicia. Es durísimo el proceso".

Tras haber sido finalmente escuchada, la modelo celebró la condena de Contardi y confesó que hoy puede vivir sin miedo: "Ya no pienso que un auto me persigue ni miro para todos lados temiendo que algo malo me pueda pasar. Soy una mujer feliz y enamorada", dijo, destacando el rol de Ortega, quien la acompañó incondicionalmente y hoy también ejerce un rol presente en la crianza de sus hijos.

En relación a Wanda Nara, Julieta le envió un mensaje luego de que la empresaria se comparara con ella: "¿Si se encuentra justicia? Yo puedo dar fe de que la encontré, pero no es fácil el camino. Esto lo digo para todas, para Wanda y para las que necesitan hacer una denuncia o estén viviendo esa situación". Así como la aconsejó: "Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar , pero que se puede encontrar justicia".

Para cerrar, Julieta Prandi aseguró que no busca exposición mediática: "Muchos me escriben, pero no tengo ganas de ir a ningún programa. Quiero seguir con mi vida", sentenció.