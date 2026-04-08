El hermano de Mauro Icardi reveló el plan fallido de la China Suárez: un mensaje con una promesa y nada más

Mauro Icardi y la China Suárez desaparecieron durante un mes de las redes sociales con una jugada que, según dejaron entrever, buscaba exponer a quienes viven de hablar de ellos. La apuesta era clara: sin posteos, sin escándalo. Sin embargo, fue el hermano del futbolista, Guido Icardi, quien demostró que la novela puede seguir.

Durante todo marzo, la pareja optó por el silencio digital. Sin embargo, el delantero rompió el hermetismo con una serie de fotos románticas junto a su novia y, lejos de dedicarle palabras a ella, apuntó directo contra el periodismo: "El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento, los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. ¿Qué van a inventar mañana? Me pregunto. Los leo atentamente", disparó.

El posteo de Mauro Icardi contra los periodistas

Lo irónico es que Icardi se molesta cuando hablan de él, pero cuando su nombre desaparece de los titulares, vuelve a escena. Mientras el futbolista intenta bajar el tono mediático, su hermano parece ir en sentido contrario.

Este miércoles, Guido Icardi se sentó en el programa de Moria Casán y habló sin filtros. Fiel a su estilo, la conductora fue al hueso: "Dicen que cartoneás mucho con la familia". Lejos de esquivar la pregunta, el rosarino sorprendió con su sinceridad: "Aprovecho el momento en el que se viene hablando. Cuando vengo a la Argentina le sacan mucho jugo a mi familia. Somos muy mediáticos. Y todo lo que me sirva, ya que soy tatuador y quiero mi marca de ropa, la exposición mediática me viene al pelo ", reconoció.

Guido Icardi se sentó en el programa de Moria Casán y habló de todo

El cruce más tenso llegó con el panelista Gustavo Méndez, quien le reprochó que "ventila" cuestiones familiares. Guido se defendió sin vueltas: "Lo que ventilé son cosas de conocimiento público. Que no tengo relación con mi hermano y que estamos distanciados hace mucho es algo que todo el mundo conoce y lo puedo comentar en redes".

En ese marco, confirmó que la distancia con Mauro lleva más de una década: "Cuando mis papás se separaron, hubo que elegir bandos: mamá o papá. Después, con lo de Mauro, pasó lo mismo: había que elegir entre La China o Wanda. Hay que estar bien con uno y mal con otro. Es una historia que se repite ".

Wanda Nara presumió su anillo

En medio de ese escenario, Moria quiso saber si existió algún intento de acercamiento con la actual pareja del futbolista: "¿Con Eugenia nunca tuviste un approach? Porque ella es súper amorosa", le preguntó.

Guido reveló un dato inesperado: "Cuando empezó a salir con mi hermano, me mandó un mensaje por Instagram. Quería hacer de mediadora con la familia, acercarnos a todos . Pero después pasó el tiempo y no".

Guido Icardi, el hermano de Mauro, habló de todo en #LaMañanaConMoria: "Estamos distanciados hace años". pic.twitter.com/DKYrqhCsNx — eltrece (@eltreceoficial) April 8, 2026

"¿Pero tuvo la intención?", insistió la conductora. "Parece que sí. Nos habló a todos, le contestamos. Incluso estuvo en la casa de mi papá en Rosario. Nosotros estuvimos a disposición ", explicó.

Así, dejó entrever que hubo un intento de recomponer el vínculo familiar, aunque nunca prosperó. Y con los meses, la China Suárez se olvidó de la familia de Icardi y su deseo de acercar a todos.