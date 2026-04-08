Inesperado: el proyecto que une a Wanda Nada y a Yanina Latorre como nunca antes

Si hace unos meses alguien hubiera dicho que Wanda Nara y Yanina Latorre iban a ser compañeras de trabajo, pocos lo habrían creído. Pero en el mundo de la farándula, nada sorprende: finalmente, las mediáticas se unen para protagonizar una serie en formato vertical.

El proyecto, que llevará por título Triángulo Amoroso, comenzó a tomar forma tiempo atrás, cuando la propia Bad Bitch había adelantado que grabaría una producción junto a Maxi López para Stream Telefe. En esta ficción, ambos interpretan versiones de sí mismos, dentro de una trama atravesada por una relación de pareja, la infidelidad y el conflicto que genera un embarazo en pleno Mundial de fútbol.

Yanina Latorre y Wanda Nara unidas por un proyecto laboral Triángulo Amoroso

La propuesta combina elementos de ficción con situaciones inspiradas en la vida mediática de sus protagonistas, lo que le aporta un tono cercano y atractivo para el público. Además, apuesta por una narrativa ágil, con escenas breves y ganchos constantes para sostener la atención del espectador.

En este contexto, se suma una figura inesperada: Yanina Latorre. Fue ella misma quien confirmó su participación el pasado martes en su programa. "Me llega el guion el fin de semana para estudiar y el martes grabo", contó en vivo.

Yanina Latorre reveló su nuevo trabajo junto a Wanda Nara

También adelantó que el panel que formará parte de la ficción será "desopilante", aunque aclaró que, por contrato, no puede revelar quiénes lo integran.

"Lo interesante es el panel, que no lo puedo decir", insistió, dejando en claro el hermetismo que rodea a la producción. De todos modos, definió la propuesta como "muy buena".

Sobre su personaje, Latorre explicó que estará inspirado en su rol como periodista, aunque remarcó que se trata de una ficción completamente guionada.

Las grabaciones comenzarán en los próximos días y tendrán un ritmo acelerado. Esto se debe a que Wanda Nara deberá viajar a Uruguay inmediatamente después para cumplir con otros compromisos laborales: "Hay que apurarse, porque Wanda después se tiene que ir a grabar la peli a Uruguay. Grabo el miércoles", detalló Latorre, dejando en evidencia la intensidad del cronograma.