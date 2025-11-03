Big Bang! News
Corta la bocha

La confesión más sincera de María Becerra: esto pagaría para ser anónima por un día

"La Nena de Argentina" está en España por trabajo y se animó a una entrevista sin filtros.

03 Noviembre de 2025 11:26
María Becerra
La sinceridad y su forma de responder hacen destacar a María Becerra, quien se encuentra en España como asesora del equipo de Sebastián Yatra en el reality La Voz. En este contexto, participó de El Podcast de Final de Mes, conducido por Miki Núñez, donde se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida.

"La Nena de Argentina", de cara a sus seguidores, leyó en voz alta una pregunta inesperada: "¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca". 

María Becerra llegó a La Voz de España para trabajar con el equipo de Sebastián Yatra
Fiel a su estilo y dejando a todos boquiabiertos, Becerra contestó sin muchas vueltas: "Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual", fue su impensada respuesta y justificó: "Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal". 

El estudio estalló en risas y aplausos por el ingenio con el que contestó. Y es que ¿Quién habría imaginado que una reconocida artista necesita, a veces, perderse en la multitud más distante para reencontrar su paz?

Entre viajes y anécdotas, la intérprete confesó cómo es la dinámica a la hora de viajar con sus mascotas y los lujos que se puede permitir tras años de trabajo: "Si voy con mis perros, voy en avión privado a las Bahamas. No los voy a mandar atrás del avión, que me pasen frio y me llores", se refirió a la bodega del vehículo.

Si bien María Becerra se pagaría un pasaje a Japón para pasar desapercibida al menos un día, lo cierto es que esos planes no estarían en su inmediatez, ya que luego de su compromiso en La Voz, la joven se preparará para los River que tiene agotados el 12 y 13 de diciembre.

La Voz María Becerra Sebastián Yatra

