El inesperado triángulo amoroso que involucra a Ángela Torres: ¿Nacho Castañares o Marcos Giles?

Mientras el ex GH borraba mensajes dedicados a la cantante, el otro joven interesado consiguió un avión privado para asistir a su show.

13 Octubre de 2025 12:52
Si bien Ángela Torres es protagonista de un ship con Marcos Giles, lo cierto es que hay otro joven conocido rondando la zona amorosa. Se trata de Nacho Castañares, quien no solo se mostró orgulloso de acompañarla durante su primer show del fin de semana, sino que además escribió algunos mensajes en sus redes sociales que luego decidió eliminar.

Todo comenzó cuando el ex Gran Hermano asistió al recital de la artista en el Teatro Margarita Xirgu y compartió imágenes del show acompañadas únicamente por la palabra "Increíble". Lo que parecía una simple amistad empezó a levantar sospechas, y fue la mismísima Juariu quien los expuso.

La panelista analizó que Nacho y Ángela intercambian likes constantemente en Instagram y rescató una publicación en X en la que él escribió: "What a woman" ("Qué mujer"). Si bien podría tratarse de cualquier persona, Fede Lezcano, cercano a Castañares, intervino en el posteo con el emoji de un ángel, por lo que rápidamente las miradas se posaron en Angelita Torres.

Y aunque el mensaje en X pudo pasar desapercibido, Nacho decidió borrarlo de inmediato, generando aún más rumores sobre un posible vínculo amoroso entre ambos.

Mientras Juariu deschavaba al ex participante de Gran Hermano y a la cantante, los usuarios de X se concentraban en el shippeo de "Margarita": Marcos Giles viajó el fin de semana a Mar del Plata con el equipo de Vorterix para cubrir un partido de fútbol, pero el domingo consiguió un avión privado para aplaudir en primera fila a Ángela Torres: un gesto que enterneció las redes y alimentó aún más el shippeo.

Entre Favorita, La Vida Rosa y el resto de su álbum —donde habla de los detalles más íntimos de su vida—, Ángela Torres quedó en medio de un triángulo amoroso que abrió el debate: ¿Nacho Castañares o Marcos Giles? ¿Quién es el mejor partido para la joven que alguna vez confesó que se pierde a sí misma cuando entra en una relación?

