Santiago Maratea, en la mira: la Justicia lo busca por no presentarse a declarar en la causa por ejercicio ilegal de la nutrición

Santiago Maratea volvió a ocupar el centro de la escena, pero esta vez no por una colecta solidaria ni por su influencia en redes, sino por un expediente judicial que podría marcar un antes y un después en la regulación del contenido digital. El Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, emitió una orden de búsqueda para localizarlo luego de que el influencer no se presentara a declarar el pasado 26 de septiembre en el marco de una causa penal por ejercicio ilegal de la nutrición. La denuncia fue presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de difundir consejos alimentarios sin poseer el título habilitante y de promocionar productos dietéticos sin aval profesional, prácticas que -según remarcan- ponen en riesgo la salud pública.

Santi Maratea es buscado por la Justicia

De acuerdo con fuentes judiciales, Maratea había sido notificado de su citación, pero nunca se presentó ante el tribunal. Cuando el juzgado intentó ubicarlo, detectó discrepancias entre su domicilio fiscal y el registrado en el Renaper, lo que complicó su localización. Frente a esas inconsistencias, el juez Tatarsky activó un protocolo de búsqueda para garantizar su comparecencia. Mientras Maratea mantiene una fuerte exposición pública en redes, sus datos oficiales presentan vacíos y contradicciones. Esta distancia entre el personaje mediático y su realidad legal agrava su situación procesal.

La denuncia contra Maratea

La causa judicial tiene su origen en un reel publicado en Instagram donde el influencer promocionaba un té con supuestos efectos adelgazantes. "Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, además de evitar esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora", afirmaba Maratea en el video, que rápidamente se viralizó. El mensaje no solo desató críticas entre nutricionistas, sino que incluyó una provocación directa: "Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman", lanzó en el posteo.

El Colegio de Nutricionistas respondió con una denuncia contundente. Su presidenta, Laura Salzman, explicó: "Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria, no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista". Salzman fue más allá y calificó la conducta del influencer como "agraviante, irresponsable e intrusiva". "Puede parecer inofensivo recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado. Maratea se mete en un tema que no le corresponde", destacó.

Belu Lucius promocionando el supuesto té para adelgazar

Y sumó: "Tiene que entender que la salud no es un juego ni un algoritmo". El caso no solo involucra una cuestión legal, sino también una discusión ética de fondo sobre la responsabilidad de las figuras públicas. Maratea, que construyó su fama a partir de causas solidarias y discursos de empatía, ahora enfrenta conflictos legales por ser la cara visible de prácticas que -según los especialistas- podría provocar el deterioro de la salud de miles de seguidores.

Yanina Latorre también promocionó el té

Desde el entorno judicial no descartan medidas más severas si continúa sin presentarse. La Justicia podría ordenar su comparencia forzada para que finalmente declare. Lo curioso es que la marca que promocionó Maratea y le trajo tantos dolores de cabeza, también fue difundida por Yanina Latorre y Belu Lucius, entre otras figuras. Sin embargo, es el conductor de América TV el único que, hasta el momento, enfrenta una denuncia y problemas legales por su difusión.