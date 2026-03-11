Rebord denunció persecución tras una causa por antisemitismo y apuntó contra Milei: "Imbécil"

La polémica por los límites de la libertad de expresión y el uso político de las acusaciones de antisemitismo escaló en las últimas horas luego de que el conductor de streaming Tomás Rebord fuera denunciado penalmente por comentarios realizados en su programa del canal Blender. La presentación judicial fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky, quien acusó al periodista de incurrir en expresiones discriminatorias durante un editorial en el ciclo Hay Algo Ahí.

La denuncia, que invoca la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, sostiene que los comentarios de Rebord sobre la relación del presidente Javier Milei con Israel y algunas referencias a los incendios en la Patagonia podrían constituir un discurso que "alimenta prejuicios" y "banaliza el antisemitismo". El caso tomó mayor dimensión política cuando el propio mandatario de la Libertad Avanza compartió en la red social X un mensaje del denunciante y celebró la acción judicial con la palabra "Masterclass", además de mencionar a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Frente a la repercusión pública del caso, Rebord respondió con un extenso descargo en el que rechazó de plano las acusaciones y calificó la denuncia como un intento de disciplinamiento. "Un abogado, no me acuerdo el nombre, si me lo pueden buscar, me lo recuerdan. Monastersky, que a raíz de la edibordial del día de ayer, me hizo una denuncia penal", comenzó. El conductor sostuvo que el contenido de su editorial no incluía ninguna expresión antisemita y defendió el carácter crítico y humorístico de su intervención. "No se olviden que yo, además de decir muchas pelotudeces, soy abogado", afirmó.

Y agregó: "No vi esta denuncia penal todavía, pero no hay ni un principio de imputación, de antisemitismo en el contenido de la edibordial, mucho menos en hacer chistes". En ese sentido, aseguró que este tipo de acusaciones terminan trivializando los verdaderos discursos de odio. "Este tipo de cosas banalizan, justamente, los discursos de odio", planteó. Durante su editorial original, Rebord había cuestionado la frecuencia de los viajes del presidente Milei al Estado de Israel y el lugar que esa agenda ocupa dentro de la política exterior argentina. "Yo señalé que me llamaba mucho la atención y que no entiendo por qué el presidente de la nación va seis veces al estado de Israel y no va, por ejemplo, al acto en la casa de Tucumán el 9 de julio", explicó al resumir su planteo.

Milei con la bandera de Israel

El conductor insistió en que se trata de una pregunta política legítima sobre las prioridades del Gobierno. "Creo que eso es algo que llama la atención a los argentinos y uno lo puede preguntar", sostuvo. También cuestionó la reacción oficial frente a los incendios que afectaron distintas zonas de la Patagonia. "A partir de los incendios en la Patagonia, me llamaba la atención que el gobierno, lo único que le preocupaba no era apagar el fuego, sino era aclarar que no eran antisemitas, con lo cual siento que sus prioridades están un tanto extrañas", afirmó.

En su descargo, Rebord también vinculó la denuncia con el clima de confrontación política impulsado por el propio Gobierno. "El gobierno nacional es una máquina de difamación, de insulto, de verborragia", sostuvo, y recordó declaraciones previas del presidente sobre el papa Francisco. "El presidente de la nación dijo que el papa Francisco era el representante del maligno en la tierra, la máxima representación del catolicismo en el planeta tierra y además argentino", señaló.

Según el conductor, el problema no radica en el humor o la crítica política, sino en la utilización selectiva de ciertas acusaciones. "Me llama mucho la atención que el presidente pueda hablar mal de los discapacitados, de los putos, de las lesbianas, de los trabas, de cualquier persona que él considere en una situación de minusvalía o indefensión, pero lo único con lo que no se puede joder es ni siquiera decir la palabra judío", planteó.

Javier Milei y la bandera de Israel

Rebord insistió en que su comentario no tuvo contenido discriminatorio y que el foco de su crítica fue estrictamente político. "¿Qué dije? ¿Que va cincuenta y seis veces al estado de Israel? Si fuera cincuenta veces a Uganda o a Kenia, diría lo mismo, diría qué interés tan particular en la agenda del presidente de la nación", argumentó. En ese marco, denunció un intento de censura a través del sistema judicial. "Si me quieren meter una denuncia penal para que no diga algo, chúpenme la verga", lanzó.

El conductor también cuestionó directamente al presidente por amplificar la denuncia en redes sociales. "El presidente, que me imagino que tiene otras cosas que hacer, agarra y lo comparte diciendo masterclass, imbécil", afirmó. Para Rebord, el caso refleja un uso discrecional de los mecanismos institucionales luego del cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo que históricamente intervenía en este tipo de controversias. "¿Desde cuándo eso funciona así? ¿Para eso cierran el INADI?", cuestionó.

Tomás Rebord

Mientras tanto, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas todavía no emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso. El propio conductor reconoció esa ausencia y deslizó la posibilidad de dialogar con la entidad: "La Daia todavía no se expidió. Quizás tenga que hablar con la Daia". La causa judicial recién comienza, pero el episodio ya expuso un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Gobierno libertario y sectores del periodismo y del ecosistema de streaming político opositor, en un clima donde la disputa pública parece trasladarse cada vez más a los tribunales.