Hasta Jony Viale cuestionó a Adorni por llevar a su esposa a Nueva York y lo tildó de "casta": "¿No es un poquito castota?"

La controversia generada por la presencia de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Nueva York sumó un nuevo capítulo cuando el periodista Jony Viale cuestionó públicamente la decisión y habló de una posible incoherencia con el discurso del Gobierno. El episodio se produjo en el marco de la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, organizada alrededor de la denominada Argentina Week, un evento destinado a promover inversiones en el país. La polémica estalló luego de que se difundiera una fotografía en la que Adorni aparece junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante una actividad oficial en Nueva York, específicamente en el santuario Ohel de Queens, donde el mandatario visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

Tras las críticas de la oposición y un pedido de informes en el Congreso, el propio Adorni reconoció que su pareja viajó en el avión presidencial junto a la comitiva, aunque intentó despejar sospechas sobre el uso de recursos públicos. "Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", sostuvo el funcionario en diálogo con A24.

Además, justificó su decisión en el marco de lo que describió como una agenda exigente. "Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe", afirmó. En la misma línea agregó: "Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá", y remarcó que los gastos personales de ambos fueron afrontados con dinero propio.

Sin embargo, las explicaciones no lograron cerrar la discusión pública. Incluso dentro del ecosistema mediático cercano al oficialismo surgieron cuestionamientos, como los expresados por Jony Viale durante su programa en TN. "Para la gente que no sabe, Adorni subió a la esposa al avión presidencial. ¿Eso no es un poquito castita o castota?. Una cosa, trabajo sacrificado es un camionero, bueno, no importa. Segundo, ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Qué pasa si se hubiera subido la mujer del jefe de gabinete, Agustín Rossi, en el gobierno de Alberto Fernández, o la mujer de Santiago Cafiero? lo estarían matando", señaló.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Y sumó: "Entonces, me parece que además es un gobierno que es anticasta, antiprivilegios, antigrandes delegaciones". Durante el debate en el estudio, otros panelistas remarcaron que no debería existir una "doble vara" entre gobiernos. En ese contexto, Viale profundizó su crítica apuntando a lo que consideró una falta de coherencia con los cuestionamientos que el actual oficialismo realizaba a gestiones anteriores. "Si vos tenés todo un historial de críticas a las delegaciones grandes, a que Alberto Fernández iba con este, con lo otro, con Fabiola no sé qué. Claro. Y bueno, actúan consecuencia, ¿no?", disparó.

Javier Milei en la entrevista con TN y Jonatan Viale

Y sentenció: "Pero ya veo que se va a enojar, va a decir, operación, ¿viste? No hay ninguna operación, Adorni, cálmese, señor, acá lo que estamos diciendo, por lo menos lo digo yo a título personal, es coherencia. Si antes criticaba, bueno ahora haga lo mismo". Las declaraciones del periodista reflejan cómo la polémica excedió el terreno de la oposición política y comenzó a generar incomodidad incluso en sectores mediáticos que habitualmente mantienen una mirada más cercana al Gobierno. Mientras tanto, el episodio sigue alimentando el debate sobre los límites entre lo personal y lo institucional en los viajes oficiales, especialmente en una administración que llegó al poder con un fuerte discurso contra los privilegios de la política y las prácticas que identificaba con la denominada "casta".