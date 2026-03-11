Wanda Nara festejó la avanzada contra Icardi en medio de la guerra con la China por recuperar sus carteras

El martes por la noche, Wanda Nara volvió a demostrar que cuando habla, el escándalo está garantizado. En pleno clima distendido con los participantes de MasterChef, la conductora se pasó de confianza y soltó una frase que reavivó la guerra con la China Suárez. El comentario dejó flotando una pregunta filosa: ¿Mauro Icardi está moldeando a su nueva novia a imagen y semejanza de su ex?

Todo ocurrió desde el balcón del estudio, donde Wanda se sentó a tomar mate con quienes habían pasado a la segunda ronda del certamen. En medio de la charla distendida, la rubia mencionó sus carteras que quedaron en Turquía y el primero en meter el dedo en la llaga fue Maxi López.

Wanda Nara moverá cielo y tierra para recuperar sus carteras

" ¿Las está usando...? ", lanzó, dejando la frase en el aire. No hizo falta aclarar a quién se refería: todos entendieron que hablaba de la actriz. La intriga creció cuando Evangelina Anderson se sumó al juego: "¿Quién las está usando?". El que parecía disfrutar cada segundo del momento fue Ian Lucas, que celebró sin filtro: "Me encanta esto".

Wanda, consciente de que la escena ya era material explosivo, intentó poner un freno. "Nos están grabando, infelices", les advirtió a sus compañeros entre risas. Pero el daño ya estaba hecho.

M-Bajaron el número

E- Pero son de ella como bajaron?

M- Pero las está usando la china Suárez...

W- Nos están grabando pedazo de infeliz jajajajaja

E -Cómo te está usando las carteras?

W- Y LA ROPA TAMBIÉN!!



A quien las cámaras no parecieron preocuparle demasiado fue Marixa Balli, que intervino con una mezcla de ingenuidad y picardía: "¿Le está usando las carteras? No creo que se atreva a tanto". La respuesta de Wanda fue todavía más picante y dejó a todos mudos: " La ropa, todo... he visto ". Y, lejos de resignarse, lanzó una frase que sonó a advertencia: "Lo voy a recuperar".

Como si el capítulo mediático no fuera suficiente, el escándalo siguió este miércoles cuando Wanda y Mauro volvieron a verse las caras en una audiencia en Italia, donde se tramita su divorcio.

La China Suárez festejó sus 34 en un yate por el Bósforo

Apenas terminó la jornada judicial, la empresaria agarró su celular y disparó un mensaje que encendió las redes: "Feliz", escribió en X junto a un emoji de la balanza de la Justicia y la bandera italiana. Su abogada, Ana Rosenfeld, también celebró el momento: "Feliz también, gracias por compartir este día", comentó.

Del otro lado de la grieta mediática, la letrada de Icardi, Elba Marcovechio, aseguró que su cliente ya estaba divorciado y que la felicidad de Wanda era "completamente falsa". Ante esas versiones cruzadas, BigBang se comunicó con Rosenfeld, que desmintió de plano esa versión: "No, nada que ver", aseguró.

Sobre las dudas que sembró la abogada del futbolista acerca de la alegría de la empresaria, Rosenfeld insistió: " Real, es real la felicidad de Wanda y la mía también ".

Según detalló, la emoción tiene que ver con que la jueza en Italia fue contundente a favor de Wanda Nara. En ese sentido, aclaró que en la audiencia de este miércoles no se habló de divorcio, ya que Mauro Icardi todavía no tiene el título legal de divorciado, sino que se trató de una instancia enfocada en la separación de bienes.