Cuchillo en liga, Zaira Nara reapareció tras el escándalo con Paula Chaves y dejó un mensaje filoso

Si algo quedó claro en el último tiempo es que Zaira Nara y Paula Chaves ya no se pueden ni ver. Y mientras las especulaciones apuntan a una supuesta pelea por Facundo Pieres, todo indica que el conflicto es más profundo y estaría ligado a diferencias de valores y estilos de vida que terminaron por romper una amistad de años.

Fue la esposa de Pedro Alfonso la que explotó en sus redes sociales y pidió que no la nombren más en relación con quien supo ser su amiga y con su ex pareja. Además, filtró chats privados con la modelo en los que se veía que le había pedido expresamente no ser más vinculada con el tema.

Paula Chaves se cansó y expuso a Zaira Nara

Desde aquel episodio, Zaira eligió el silencio y se enfocó en su trabajo. Sin embargo, en las últimas horas regresó al país después de pasar unos días en París y fue abordada por periodistas en el aeropuerto. Allí, trató de bajarle el tono al escándalo: " No me detuve en repercusiones ", lanzó, al ser consultada por lo ocurrido con Chaves.

"No voy a hablar del tema. Siempre que hablé fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho, le tengo mucho cariño. No voy a decir nada ni bueno ni malo porque no suma ", expresó la menor de las Nara ante la prensa que la esperaba.

Pero, aunque intentó mostrarse calma, dejó entrever cierto fastidio con todo lo que se dijo en los últimos días. "El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien, no sé qué decirte, me parece que se habló de más ", remató.

Mientras Zaira Nara volvió al país y esquivó las preguntas sobre quien fuera su amiga íntima y madrina de su hija, Paula Chaves también parece haber decidido dar vuelta la página. La conductora no volvió a referirse públicamente al escándalo y, por estas horas, disfruta de unos días de descanso en Brasil tras la intensa temporada teatral de Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz.