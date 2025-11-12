Nico Occhiato confirmó que "La China" pidió su presencia y que decidieron no entrevistarla: "Nunca me metí en una nota"

El creador y fundador del streaming Luzu TV, Nico Occhiato, validó las declaraciones de su colega Diego Leuco acerca de las razones por las que decidieron no hacer un mano a mano con Eugenia "La China" Suárez, luego de que desde el entorno de la actriz y la difusión de su nueva serie en Disney+ exigieran la presencia del novio de Flor Jazmín en la entrevista pautada.

"Si las condiciones son que yo entre, yo no voy a entrar porque el programa son los chicos. No es que nos ofendimos. Ella tiene todo el derecho a pedir lo que sea y nosotros de decir 'hasta acá sí, hasta acá no'", reconoció Occhiato ante las cámaras que se acercaron a la puerta de su hogar para recibir una confirmación de los hechos que tanto escandalizaron a la opinión pública chimentera local.

En ese sentido, Occhiato reconoció que no tenía mucho más para agregar porque los hechos habían sido como los había descrito previamente Leuco. "Nos ofrecen hacer la nota para Nadie Dice Nada (su programa) del lunes para hoy. Nosotros ya tenemos la semana armada, el programa está yendo para otro lado", explicó. "Como programador creía que tanto Diego en Antes que Nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a "La China". Entonces dije que la haga uno de los chicos, si es que quieren", sumó. "Por tema de horarios no podía hacerlo en Dios, Patria y Familia, entonces accede a que lo haga Antes que Nadie Diego que, párrafo aparte, para mí es uno de los mejores entrevistadores que hay laburando en este momento", continuó el flamante empresario de medios.

China Suárez como actriz en Disney+.

"Ayer nos empezamos a enterar que, al parecer, querían que aparezca yo en algún momento de la nota. Y ahí es cuando decimos: 'pará, el programa son los chicos: Diego, El Trinche, Georgi y Mica'. Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Además, es el segundo programa más importante del streaming, les va bárbaro, yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos. No pasó más nada. Ahí dijimos que no y ellos prefirieron que no y listo", cerró Occhiato.

El mismísimo Leuco había contado al aire de Luzu TV que había hablado con la actriz y que esta le había dado explicaciones, ya que las anteriores negociaciones habían sido a través de terceros, pero sí confirmó que "ellos", por Disney+ y la promoción de su serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, "querían que esté Nico".