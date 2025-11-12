"Ni los streamings la quieren": el nuevo desplante que dejó a La China Suárez fuera de Luzu TV

La popularidad de Eugenia "La China" Suárez sigue en alza, aunque no por los productos que hace como la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda que se estrena el 19 de noviembre en Disney+, sino por los escándalos a partir de su enfrentamiento con Wanda Nara y su actual pareja Mauro Icardi. Esta situación agrandó a la actriz al punto de que le salió el tiro por la culata, cuando la bajaron de un mano a mano en Luzu TV con Diego Leuco, porque ella había pedido que esté Nico Occhiato como condición para su presencia.

Las exigencias de Suárez fueron confirmadas por distintas fuentes, al punto de que Yanina Latorre fue durísima con ella al aire de SQP por América TV: "Ya ni los streamings la quieren", soltó. La periodista relató cómo ella y Disney+ primero intentaron que vaya a Olga de Migue Granados, pero rebotaron también por sus pretensiones.

Yanina Latorre se despachó contra "La China" Suárez.

"Disney la ofrece a Olga. Ella quería ir solamente al programa de Paula Chaves. Olga avizoró el quilombo: Zaira Nara está enfrentada con Paula por ese intercambio de novios y ella va para mear a Wanda. La misma Paula le dijo que no quería hacer quilombo", explicó Yanina. "Ellos mismos decidieron, entre la China y Wanda, prefieren que no se enoje Wanda", añadió.

Luego intentaron con Luzu TV, pero "ella solamente quería ir al programa de Nico Occhiato", mientras que el creador del canal "prefirió seguir con la de él" y le ofreció la posibilidad a los programas "Dios, Patria y Familia" o "Antes que Nadie" de Leuco, quien terminó ofireciéndole un mano a mano, que no prosperó por las demandas de Suárez.

"Puso una condición de las más berretas y más falta de respeto que puede haber: iba a la nota solamente si Occhiato estaba al aire del programa de Leuco", resumió Latorre. Esta decisión derivó en que tanto el periodista como el empresario de streaming decidan que no iba a estar en el canal.

El mismísimo Leuco contó al aire de Luzu TV que había hablado con la actriz y que esta le había dado explicaciones, ya que las anteriores negociaciones habían sido a través de terceros, pero sí confirmó que "ellos", por Disney+ y la promoción de su serie, "querían que esté Nico".

"La China" Suárez respondió a seguidores que confirmaron que la bajaron de Luzu TV.

Debido a las complicaciones para su imagen y para la de la serie, Suárez salió a pilotear en el medio de la tormenta de críticas para tratar de aminorar los efectos dañinos de su demanda y respondió a algunos tuits que relataban cómo habían sido los hechos, tal como le pasó al periodista Fede Bongiorno.

"Lo que están contando Yanina, Guido, etc es verdad. La prensa de la serie quería a la China en Luzu pero en Nadie Dice Nada respondieron que ya tenían la semana armada. Se le ofreció Antes Que Nadie y ella (o su equipo) accedió. Cuando les dijeron que la intención era un mano a mano con Leuco se negaron, y además pidieron que estuviera Occhiato. Insistieron en que era eso o nada y desde Luzu se decidió que sea nada. Fin", explicó Bongiorno

La respuesta de "La China" Suárez a Laura Ubfal tras que la rechacen en Luzu TV.

Una seguidora respondió al tuit con críticas hacia Suárez: "Lo acabo de decir Leuco y fue así. No quería un mano a mano con un periodista y quería a Nico ahí. Le queda solo su fan Gustavo Méndez", lanzó de forma provocadora. Fue allí que la China contestó: "De hecho, nunca me enteré que estaba el ofrecimiento del mano a mano con Leuco y se lo dije. Hubiera aceptado de una".

La periodista Laura Ubfal también la atendió con la misma información y, tras el rechazo, le pidió de forma irónica "que busque a sus voceros habituales". "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad. Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", la cruzó la pareja de Icardi.