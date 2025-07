El nuevo y polémico juego de Guido Kaczka en El Trece, que ya cosechó miles de críticas en las redes

El nuevo formato de Guido Kaczka en El Trece debutó el lunes y ya cosechó suficientes polémicas como para estar en la mira de los agudos ojos de las redes sociales. "Buenas noches, familia" plantea a través de distintos juegos, el estilo típico que tan bien maneja el consagrado conductor de la señal que conduce Adrián Suar. Aunque en los hechos, las resoluciones y los contenidos, llamaron la atención.

Desde el vamos despertó enojos el juego con los perros, en donde los dueños son premiados con un millón de pesos si estos defecan en el lugar especialmente preparado por la producción en el estudio de Ravignani 1493. El buen gusto entró en la discusión y el debate acerca de hasta dónde se puede ir con lo que cada uno haría por dinero frente a la pantalla.

El programa también refritó otros concursos similares con el juego en el cual hay que adivinar la edad de una persona para ganar, aunque este fue el menos cuestionado de toda la propuesta de Kaczka, ya que no hay ni nada escatológico ni muchas chances de falsear las identidades de los participantes para evitar pagarle a los ganadores.

El tercer segmento, el del portal del gong, sí que despertó una ola de críticas a través de las redes sociales. En este las y los jugadores deben golpear un gran bombo justo en el mismo momento que suena en la canción I will always love you de Whitney Houston. Si bien dicho así como suena no parece tan complejo, en los hechos y en apenas dos días, ya hubo tres polémicas claras en las que participantes se fueron sin premios y con muchas dudas de la decisión de la producción de darlos por perdedores.

El golpe en el momento justo: la clave del nuevo juego de Guido Kaczla que tanta polémica despertó.

Es que si bien hay especialistas musicales que detectan si el golpe se da justo en el momento exacto o si es unos milisegundos antes o después, con toda la tecnología disponible no hay un VAR como en el fútbol que demuestre exacta y fehacientemente que la decisión del jurado está avalada y comprobada. La cuenta de X (ex Twitter) Real Rating compartió tres momentos de estos en los cuales jugadores se van como perdedores y exponen una decisión de dudosa calidad por parte del jurado. "¿Lo hizo? ¿Lo hizo?", suele repetir Kaczka luego de cada golpe de bastón sobre el cuero del tambor. La falta de certezas del conductor es indisimulable.

Guido Kaczka.

Por otro lado, cabe darle el beneficio de la duda a los profesionales que asesoran técnicamente al programa, ya que supuestamente cuentan con el respaldo que la da veracidad. El mismo conductor lo aclaró el último martes, tras darle la negativa a un participante. "Lo mismo que veíamos ayer, pero lo entendemos. No pudimos técnicamente transmitirlo, pero en el control cuentan con estas herramientas", explicó.