"El Pela" Romero, amor, redes sociales y lazos frágiles: "Los vínculos son cada vez más líquidos"

Con teatros llenos en toda Latinoamérica, más de ocho millones de seguidores en redes y una saga que lleva siete años como la más leída de la región, Gonzalo "El Pela" Romero inicia el principio del cierre de su etapa más icónica: Basta de amores de mierda. El lanzamiento de su octavo libro llega acompañado de un tour de despedida que, lejos de ser un punto final, abre la puerta a una transformación personal y artística. "Me parece que como todo en la vida, todo tiene un ciclo", afirma Romero. Y enseguida profundiza: "Ya son casi diez años girando por el planeta con Basta de Amores de Mierda y como que quiero explorar nuevos horizontes".

Gonzalo "El Pela" Romero se despide de su saga más exitosa con un tour y un libro más crudo que nunca

El tour, que recorrerá las mismas ciudades que lo vieron crecer, tiene un fuerte componente simbólico. "Estamos buscándole la vuelta para disfrutar de este tour de despedida... en una especie de duelo que le hago al show, pero también de agradecimiento a aquellas personas que nos abrieron la puerta cuando no éramos conocidos", explica. Pero el cierre no implica repetición. El octavo libro marca un cambio en el enfoque: "De los ocho libros quizás es el más crudo... me he permitido tocar temas como la madre soltera, los padres solteros, el hombre proveedor", cuenta en diálogo con BigBang .

Y agrega una decisión clave: "Aprendí a quitarle el género a la escritura... para hablarle a las personas". La historia de Romero está lejos de ser convencional. "Yo terminé con una carrera de escritor que no esperaba... mi sueño era pegarla con la música", reconoce. Todo cambió con un texto viral en Facebook: "Eso fue lo que desencadenó una carrera de escritura que no estaba en mis planes". El resultado superó cualquier expectativa: "Lo que menos esperaba era que se convierta en un libro... y ya lleva casi siete años consecutivos como la saga de libros más leídos en Latinoamérica".

Hoy, el fenómeno incluye incluso un fan club multitudinario: "Tengo la suerte de ser el único escritor en el mundo que tiene un fan club con más de 500.000 personas". Si bien sus primeros textos eran profundamente personales, el proceso creativo evolucionó. "Mis primeros libros son los primeros tres, a partir del cuarto empecé a escuchar un poco más a la gente", señala. El vínculo con su audiencia se volvió central: "Me escribieron más de un millón y pico de mails... terminamos seleccionando 30 historias". Y reconoce una tensión habitual en el arte: "Para el artista es mucho más fácil inspirarse desde el dolor o la carencia que desde la abundancia".

Uno de los ejes más novedosos del tour será su llegada a colegios. La decisión surge de un dato concreto: "De un dos por ciento de chicos, de entre quince y dieciocho años, pasamos a casi un nueve en menos de un año. Este crecimiento de sólo un siete por ciento es grave". Por eso propone llevar el mensaje a donde están los jóvenes: "Si los chicos no se atreven a la literatura... acerquémosle la literatura". Romero no duda en ir más allá: "Educación emocional debería ser obligatoria... los chicos caen en vínculos tóxicos y no tienen herramientas que puedan utilizar para salir de ese lugar".

Gonzalo "El Pela" Romero se despide de su saga más exitosa con un tour y un libro más crudo que nunca

Y alerta sobre cifras estremecedoras: "Del cien por cien de los chicos que sufren un vínculo tóxico, el veinte por ciento termina en suicidio. Esto es terrible, como padre primero se me prenden alertas por todos lados y como artista, siento que no puedo mirar para otro lado. Algo tengo que hacer". Tras años de charlas y experiencias, su diagnóstico es claro: "La persona que vive un vínculo tóxico es la última que se entera".

En términos simples, lo define con una imagen contundente: "Estar con alguien que te hace creer que sos libre, en realidad solamente te está dejando decorar tu propia jaula". Durante años, su audiencia fue mayoritariamente femenina. Hoy, eso está cambiando: "Estamos casi en un 70/3o... como un fernet, y yo creo que la toxicidad no tiene género". Para Romero, hay un factor cultural clave: "Al hombre le cuesta mucho más hablar de sus sentimientos".

Y resume esa realidad con crudeza: "Vos al hombre le preguntás cómo estás... por más roto que esté, te va a decir ´bien´". Durante la charla con este sitio, describió una dinámica cada vez más común en las relaciones tóxicas: "Hay una paranoia generada... hoy la gente se ofende porque simplemente le clavás el visto". Y concluye: "Las redes sociales contribuyen a la desconfianza... y a vínculos cada vez más líquidos".

Las charlas de Romero no son solo reflexivas: muchas veces derivan en situaciones límite. Durante la conversación, recordó un episodio impactante que lo obligó a mudarse para preservar a su familia: "Estábamos en zona oeste en la charla y en primera fila había una parejita en el medio del del del show. No llevábamos ni veinte minutos cuando el muchacho se levantó e hizo un ademán xon el brazo, como para pegarle. Me tiré como medio de palomita arriba del tipo... lo sacamos con la seguridad del teatro".

La historia terminó con un desenlace judicial y una decisión personal fuerte: "Lo sacamos con la seguridad del teatro y a ella, para no exponerla y tampoco se pierda la charla, la pusimos a un costado del escenario. Como vivía a och0o cuadras del teatro y a mi no me dejaba tranquilo dejarla irse sola, la acompañamos. Cuando llegamos, en la esquina estaba el tipo, sentado en un cantero, en una casa lindera, jugando con una cuchilla de camisero, como esperándola".

Según relató, cayó la policía y lo detuvo. "Resulta que nos enteramos que este hombre había tenido siete denuncias por violencia de género, así que al día de la fecha aún se encuentra detenido. Recibí amenazas de parte de esta gente y de su entorno, desde adentro de un penal de la ciudad de Buenos Aires. Terminé mudándome... por protección de la familia".

Gonzalo "El Pela" Romero se despide de su saga más exitosa con un tour y un libro más crudo que nunca

Lejos de este tipo de situaciones límite, el fenómeno trasciende lo literario. Hay tatuajes, fanáticos organizados y rituales colectivos. "No lo puedo dimensionar... no me alcanza un gracias", admite. Y destaca un rasgo distintivo: su cercanía. "Yo no me voy de los teatros hasta que no atienda a la última persona". El cierre de la saga no tiene un plan rígido. "Me aventuré a hacer esta gira sin saber lo que viene después", confiesa. Entre las posibilidades, menciona una miniserie, nuevos libros y hasta música, aunque con cautela: "No tengo muy en claro qué va a venir... me guío por corazonadas".

Gonzalo "El Pela" Romero se despide de su saga más exitosa con un tour y un libro más crudo que nunca

Eso sí, el final de Basta de amores de mierda ya tiene horizonte: "Seguramente terminemos con un libro de edición especial en diciembre... en un teatro muy grande de Avenida Corrientes". El adiós de Romero no parece un cierre definitivo, sino una mutación. Después de una década hablando de vínculos amorosos, su desafío ahora es más amplio: entender, narrar y cuestionar la vida en todas sus formas. Y, como él mismo dice, esta vez sin certezas, pero con intuición.