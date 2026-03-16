Yanina Latorre negó tener vínculo con Libra y se desentendió de sus chats con Novelli: "Puedo hablar con cualquiera"

Yanina Latorre se desayunó este lunes su vinculación a la investigación de $Libra, luego de que saliera a la luz que había tenido conversaciones con el implicado en la criptoestafa Mauricio Novelli. La conductora debió salir a desentenderse del vínculo y explicó que lo que la relacionó con el imputado fue una publicidad legal para la marca Binance.

"No soy política, no tengo porqué dar explicaciones, no estoy en ninguna causa. Es muy triste que para pegarme, porque garpa mi nombre, o porque te comiste una operación o porque da rating decir Yanina Latorre, hablen de mí de la manera en la que están hablando", protestó al aire de su programa de América TV, Sálvese Quien Pueda (SQP). "Yo no soy futuróloga. Yo tengo chats con Novelli de un año anterior a Libra. Me contrató para hacer una publicidad para Binance, que es el sponsor oficial de la Selección y que la cara es Ronaldo, y la cobré, como tantos otros influencers", explicó después.

Más temprano, en su programa de radio de El Observador, también había detallado que su relación con Novelli venía de 2023 y había usado la misma metáfora acerca de la futuróloga. "No tenía manera de saber que en febrero de 2025 iba a estar en la estafa de Libra", aseguró la pareja de Diego Latorre.

Justamente, según su relato, fue su marido quien la vinculó para hacer la publicidad. Así se desprende de los mensajes que intercambiaron Novelli con la periodista de chimentos. "Yo laburo con publicidad, además de ser conductora, o panelista, o periodista de espectáculo. Y a mí me contratan marcas y chivos todos los días. Ustedes vieron lo que es mi Instagram. Cobro por publicidad", describió.

Mauricio Novelli, Javier Milei y Yanina Latorre.

"Cuando a mi me viene una marca, generalmente chequeo. Binance, es una empresa seria. La cara de Binance es Ronaldo. Le pregunté qué otros influencers iban a hacer el chivo, me cerraron los nombres; no eran marginales como los casinos", relató Latorre. "Yo hice una publicidad legal. Está todo perfecto", añadió enseguida.

Al mismo tiempo, la conductora aprovechó para tirarle palos a la periodista Nancy Pazos, por lo que dijo sobre ella durante el lunes. "Yanina Latorre tiene que dar explicaciones por qué hablaba por Whatsapp con Novelli", imitó la chimentera. "Hablo por Whatsapp con la gente que me contrata. Pasé mi fee, al tipo le sirvió, me pagó, hice la publicidad, el videito que habré hecho cuatro o cinco veces y ya está. No entiendo por qué me quieren meter a mí en $Libra, en una estafa. Yo no sé ni qué es $Libra", reclamó.

"Una cosa es estar en una estafa. Y otra cosa es si a mí me contrató un tipo para una publicidad legal, para un chivo legal, que lo cobré y que al año termina el tipo involucrado en una estafa", comparó Latorre "¿Por qué me quieren ensuciar?", se preguntó después. "Entiendo que me peguen, pero tampoco inventen que soy estafadora, que cobro sobres", confrontó.

"Yo no soy libertaria, nunca defendí a Milei. Todos saben que no lo voté. Soy anti K, le pego mucho a los K, y entiendo que les sirve. Pero, ¿del teléfono de Novelli no salió nada más interesante que contratarla a Yanina Latorre para una publicidad para Binance? ¿No hay algo de un político?", analizó la conductora.