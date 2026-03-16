Ni él mismo lo creía: Nico Occhiato anunció la mejor noticia que dejará triste a Migue Granados

Nico Occhiato, conductor y dueño de Luzu TV, dio a conocer una noticia que marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento digital. ¡Luzu se une nada más y nada menos que con Disney para producir la primera serie de ficción basada en el exitoso programa de streaming Nadie dice Nada!

El tremendo notición llegó en un día cargado de emociones, cuando los streamings de Luzu y Olga estrenaron sus nuevas programaciones y, una vez más Occhiato le pasó el trapo a Migue Granados. Pero lo que nadie esperaba era el anuncio que Nico tenía bajo la manga. Con palabras llenas de emoción y sorpresa, dijo: "Esta empresa que les voy a contar cuenta las mejores historias de la historia, valga la redundancia, y nos formaron desde que nacimos. Son los número uno del entretenimiento".

Luzu Tv

La serie, que estará disponible en Disney+, constará de 8 episodios de 20 minutos cada uno, protagonizados por los inconfundibles conductores del programa: por supuesto Occhiato y su pareja Flor Jazmín Peña junto a Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. Bajo la dirección de Nicolás Silbert y Lalo Mark, y con guion original de Santi Talledo y Diego Vago, sueña con convertirse en un fenómeno en toda Latinoamérica.

Occhiato no pudo ocultar su emoción al compartir la noticia: "Esta frase que voy a decir no pensé decirla en mi vida, literal, y muchas veces ustedes me han escuchado decir, 'Esto no lo soñé ni en mi sueño más optimista', es real. O sea, lo que estoy a punto de decir ahora realmente no me lo imaginé, esta oración jamás imaginé decirla en mi vida".

Y finalmente llegó el anuncio que dejó a todos pasado: "Amigos, Luzu acaba de dar la mano para hacer la serie de Nadie dice nada, para que puedan ver la serie de Nadie dice nada, este año, a fin de año. Amigas, y amigos, Luzu se acaba de dar la mano para hacer la serie y Nadie dice nada, nada más y nada menos que con Disney . Luzu y Disney se unen. ¿Entienden?", dijo como si ni él mismo se lo creyera.

Pero no se quedó ahí. En un momento que quedará grabado en la memoria colectiva, Occhiato añadió: "Van a poder ver nuestra serie Disney Plus. En este momento estamos presenciando un momento histórico porque este anuncio está saliendo en vivo en Disney Plus para todo el mundo", dijo a los gritos mientras el panel también lo acompañaba en la emoción.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Con esto, Luzu TV hace historia al convertirse en el primer canal de streaming en transmitir en vivo en Disney+, consolidando su lugar como pionero en el entretenimiento digital y Nico Occhiato no lo dejó pasar así nomás: "Primera vez en la historia que un canal de streaming está transmitiendo en vivo", enfatizó completamente feliz.