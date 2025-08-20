El rock no tiene edad: llega "Vamo´ los Pibes", la comedia que promete sacudir a la tercera edad

¿Quién dijo que la tercera edad es sinónimo de siesta, tele y novelas? Este verano, los escenarios porteños se preparan para recibir a "Vamo´ los Pibes", una comedia delirante, rockera y entrañable que demuestra que nunca es tarde para cumplir sueños, aunque sea en pantuflas. La obra, escrita y dirigida por Federico Palazzo -y basada libremente en El Audífono, de Jorge Palaz-, fue distinguida con el Primer Premio a Obra Teatral Inédita del Fondo Nacional de las Artes.

Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro se ponen en la piel de cuatro amigos dispuestos a todo

Ahora llega a Buenos Aires con la producción de los Rottemberg. El elenco es de lujo: Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro encarnan a cuatro amigos octogenarios que se lanzan a una cruzada tan absurda como gloriosa: conseguirle un audífono a Ernesto, un ex cantor decidido a volver a las pistas... y al micrófono. Pero la misión se desmadra rápidamente. Lo que empieza con una consulta a la fonoaudióloga termina en una aventura épica: formar una banda, subirse a una casa rodante y recorrer el mundo.

Con Barilatti al piano, Ernesto en la voz, Mingo como presentador rengueando con estilo y el Tano Staffa en el rol de manager improvisado (y sospechoso), el plan suena imposible, pero también irresistible. La trama avanza a puro vértigo, entre diálogos filosos, enredos absurdos y situaciones que confirman que la presión puede estar baja, pero el ritmo no afloja. "Vamo´ los Pibes" es una oda a la amistad, la desobediencia geriátrica y la necesidad urgente de no tomarse la vida tan en serio. Porque, seamos honestos: si vas a hacer el ridículo, que sea con amigos y a todo volumen.