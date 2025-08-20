"Tomá merca, pelotu...": la pelea entre Griselda Sánchez y Daniel Casalnovo que terminó con insultos y portazo en Gossip

Lo que parecía un debate más sobre la polémica ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se convirtió en uno de los momentos más tensos y virales de la televisión de espectáculos en lo que va del año. En Gossip,ciclo de NET TV, mientras Pilar Smith y su equipo analizaban el descargo público de Andrés Gil, Griselda Sánchez y Daniel Casalnovo protagonizaron un enfrentamiento que escaló a insultos personales y no sólo terminó con la salida abrupta de ella del estudio, sino también con su renuncia.

La chispa se encendió cuando Casalnovo sugirió que en la obra En otras palabras, que Accardi protagoniza junto a Gil y con Vázquez como director, pudo haberse generado cierta química entre los actores. Sánchez reaccionó de inmediato y aseguró: "Eso no sucede con actores profesionales". Pero el diseñador contraatacó con un ejemplo de la historia grande del cine: Carlos Monzón y Susana Giménez en La Mary.

El ida y vuelta rápidamente se desbordó. "Pero, no. ¿Por qué tenés que tener razón siempre? No mi amor, no es así", le lanzó Casalnovo. Sánchez, visiblemente molesta, contestó: "Yo no hablo de moda, vos no hables de actuación". El diseñador no se quedó atrás: "Sí, puedo hablar de actuación claramente, ¿por qué no puedo hablar?". La actriz subió la apuesta y le disparó: "A lo sumo habrás hecho algún bolito (participación pequeña en ficción), andá a estudiar".

El cruce alcanzó su punto más escandaloso cuando Casalnovo la pinchó con un: "Seguí tomando vino". La réplica de Sánchez fue explosiva: "Tomá merca, pelotudo". El estudio se paralizó y Pilar Smith intentó calmar las aguas: "Lamento. La verdad que esta pelea no entiendo a qué venía, no sé chicos, estábamos debatiendo". Pero era tarde: Sánchez agarró sus cosas y abandonó el piso, no sin antes dejarle claro a su rival: "¿Ah no?, ¿no dijiste nada? Volvé a mirar el tape".

La pelea entre Griselda Sánchez y Daniel Casalnovo que terminó con insultos y portazo en Gossip

Aunque el programa intentó recomponerse tras el corte, la tensión se extendió a las redes sociales. "Lamento horrores lo que está pasando", alcanzó a decir la conductora antes de que Casalnovo tratara de "maleducada" a su compañera. Luego, compartió una nota sobre el entredicho y sin dudarlo, redobló la apuesta: "Ridícula, lo bien que hiciste en irte, cachivache", escribió junto a un sticker de vino y la frase "Hay que sacarse las caretas amigos. Soy sincero y digo lo que siento. Basta de panqueques".