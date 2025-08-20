Mauro Icardi en la lista de deudores alimentarios: Wanda Nara celebra desde Hollywood

La Justicia argentina dictó un fallo que marca un antes y un después en la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El futbolista, actualmente jugando en Turquía, fue incluido oficialmente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una medida que busca garantizar el derecho alimentario de las hijas menores que tuvo con la empresaria. mientras tanto, Wanda festeja desde las colinas de Hollywood.

El conflicto entre la mediática empresaria y el delantero del Galatasaray lleva meses ocupando titulares, pero esta resolución judicial parece haber inclinado definitivamente la balanza a favor de la Bad Bitch. Según informó el periodista Martín Candalaft en el programa DDM, el Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el embargo de la participación social de Mauro Icardi en la Asociación Civil La Isla S.A., por un monto de 110.000 dólares en concepto de capital por alimentos, además de otros 3.500 dólares destinados a intereses y costos de ejecución.

Mauro Icardi

El fallo, firmado por el juez Adrián Hagopian el pasado 19 de agosto, establece que Icardi no cumplió con sus obligaciones alimentarias, según consta en el expediente 88891/2024. La decisión judicial afecta directamente al delantero, quien reside en Turquía por motivos laborales. Aunque la prohibición de salida del país no aplica debido a su residencia en el exterior, si Icardi regresara a Argentina sin resolver esta situación, no podría salir nuevamente del país . Además, enfrentaría multas diarias de hasta 3.500 dólares y otras complicaciones legales.

La inscripción del actual novio de la China Suárez en el Registro de Deudores Alimentarios es más que una sanción simbólica; tiene implicancias reales que podrían complicar su vida cotidiana que ahora está envuelta en otro escándalo tras la filtración de un video donde se lo ve completamente sacada con un hincha de su club.

Wanda Nara: entre Hollywood y la victoria legal

Mientras Mauro enfrenta este revés judicial, Nara parece disfrutar de un momento de gloria. La empresaria se encuentra en Hollywood junto a su amigo y estilista Kenny Palacios, tras haber estado en México para la segunda temporada de Love is Blind. Fiel a su estilo, Wanda compartió en sus redes sociales imágenes desde las emblemáticas colinas californianas, donde posó con un look urbano y muy sofisticado.

"Nunca no estoy trabajando", expresó la Bad Bitch

La empresaria no realizó declaraciones directas sobre el fallo judicial, pero sus publicaciones parecen reflejar una actitud triunfalista. En Instagram, mostró su vida entre reuniones glamorosas y paseos relajados, mientras toda la Argentina se hace eco de la noticia que pone a su exmarido contra las cuerdas.