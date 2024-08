El sincericidio de Tomás Dente sobre la relación con su hermano Fernando: "La verdad es que no lo quiero"

"Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera", es probablemente la frase más famosa del clásico argentino Martín Fierro, escrito por José Hernández. La frase puede parecer trillada, pero calza justo en la relación entre Tomás y Fernando Dente, dos conductores que aunque están unidos por la sangre, no cosechan el mejor vínculo.

Es que según confesó Tomás al frente de El Impertinente por Net TV, lleva 20 años sin hablarse con el actual conductor de América TV. "Lo quiero aclarar porque estamos haciendo televisión. Yo con mi hermano Fernando no tengo vínculo y la verdad es que no lo quiero", sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró que "eso no significa" que lo odie. "Yo quiero a la gente que sume en mi vida y que esté en el día a día en mi vida. ¿Por qué les voy a mentir?", preguntó. Tomás inclusive fue más allá y hasta cuestionó las críticas que recibe por transmitir con sinceridad su sentimiento sobre su hermano. "El idilio déjenlo para sus vidas, muchachos. Que ustedes son los primeros en señalar con el dedito lo que hacemos nosotros que estamos delante de cámara", reclamó.

"Yo a mi hermano no lo odio, pero no lo quiero. ¿Cómo voy a querer a una persona con la que hace 20 años no tengo ni un sí ni un no?", reconoció Tomás, en una aclaración que expone la enorme cantidad de tiempo que hace que no se relaciona con el también cantante y bailarín de 34 años.

Ximena Capristo detonó una guerra contra Fer Dente

"Yo quiero al resto de mis hermanos. Por supuesto que le deseo lo mejor. En su momento me conectaba con esta idea de amor y la verdad es que últimamente pude dilucidar qué siento y no siento nada, porque es un perfecto desconocido", opinó Tomás sobre Fernando. "Por ende, no intenten chicanearme con eso porque se lo digo yo", añadió.

El conductor El Impertinente viene con un perfil más agresivo en los últimos días. Así fue que la semana pasada tuvo un cruce virtual con LAM y Ximena Capristo, quien aseguró al aire del programa que conduce Ángel de Brito que Tomás "quiere brillar más que su hermano Fernando" y que antes de ser famoso trabajaba como recepcionista de "un spa gay".

Esto generó una dura respuesta de Tomás, quien se pronunció al respecto en sus redes sociales. "Avísenle a Capristo que el lunes cuento con detalles cómo se fifaba al ex futbolista. Las estafas de su mamá a la gente que participaba en Dadyvertidos, y como la rajaron del edificio de avenida Las Heras por deber fortunas en expensas", escribió. Además, dejó un descargo del "spa gay", que negaba que Dente hubiera trabajado en el lugar.