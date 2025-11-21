El susto de Moria Casán cuando vio a Lissa Vera: se mostró frágil y confesó su delicado estado de salud

El regreso de Bandana a los escenarios está lejos de ser un cuento de hadas. En medio de rumores de tensiones, denuncias y juzgados Lissa Vera rompió el silencio y dejó al descubierto el complicado panorama que atraviesa la banda pop más querida de los 2000.

La cantante no solo confesó estar al límite física y emocionalmente, sino que también lanzó declaraciones explosivas que dejaron a sorprendidos a todos; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la cara de Lissa en una entrevista con Moria Casán en La mañana con Moria.

El susto de Moria Casán cuando vio a Lissa Vera

Lissa apareció visiblemente agotada, lo que alarmó incluso a la mismísima diva. " Mi amor, ¿qué pasó? Me asustó verte así. Estás estresada ", le dijo Moria al notar su semblante demacrado. Sin rodeos, Lissa explicó: "Me costó mucho levantarme de la cama. Estoy obligada a hacer el show del domingo, pero no a todo lo demás", respondió ella con la peor de las ondas.

La cantante reveló que su salud se deterioró debido al estrés acumulado por las tensiones en el grupo y la exposición mediática tras haber llevado adelante la denuncia por violencia de género a la ex pareja de Lourdes Fernández, Leandro Gómez: "Mi cuerpo me dijo 'basta'. Empecé a tener ataques de ansiedad y ataques de llanto".

Para colmo, confesó que sufrió problemas físicos y hormonales: "Se me desfasó todo, me bajó la presión, estuve comiendo hígado porque estaba totalmente anémica. Es todo del estrés".

En cuanto a las relaciones dentro del grupo, las declaraciones de Lissa pusieron más leña al fuego. Según contó, Bandana no tiene un manager oficial y la organización es caótica: "Yo tengo mi manager, que es mi hermano, y me cuida de la gente non santa". Además, señaló que el nombre del grupo está dividido entre tres integrantes: "Yo tengo una tercera parte del nombre Bandana. Las otras dos partes las tienen Lourdes y Valeria".

Por el momento, Lowrdez Fernández no dimensiona el peligro que corre al lado de su ex, Leandro García Gómez

Por si fuera poco la noche anterior, Lourdes Fernández —más conocida como Lowrdez— no tardó en responderle con un mensaje contundente que Ángel de Brito leyó en LAM: " Nunca me llamó para saber cómo estaba yo. Miente ". A esto, Lissa no se quedó callada y replicó: "Dice que no le pregunté cómo estaba. Yo ya sé cómo está. Le preguntaba a su gente allegada". Y agregó con indignación: "Fui yo sola a denunciar. Está todo el tiempo tratando de dejarme mal parada".

Mientras tanto, los rumores de una grieta entre las integrantes se intensificaron cuando Virginia Da Cuhna compartió una foto cenando con Lourdes y Valeria, dejando fuera a Lissa. Sin embargo, Vera negó cualquier conflicto durante los ensayos: " No lo noté hoy cuando ensayamos ".

¿Volverán a brillar las Bandana?

A pocos días del esperado show del 23 de noviembre, la incertidumbre sobre el futuro de Bandana crece. Con una Lissa Vera al borde del colapso y un cruce público con Lowrdez Fernández la pregunta del millón es: ¿lograrán las popstars superar esta tormenta y volver a brillar?