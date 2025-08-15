El verdadero motivo por el que Wanda Nara volvió al país y la foto inédita que la muestra como nunca antes

Wanda Nara volvió a sorprender a todos con su reciente regreso a Argentina. La empresaria y conductora aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza tras varios días en México, donde estuvo grabando la segunda temporada del exitoso reality de Netflix, Love is Blind, junto al carismático Darío Barassi. Pero, aunque su agenda profesional sigue siendo imparable, el motivo detrás de su regreso tiene un toque mucho más personal y emotivo.

Este viernes 15 de agosto, la Bad Bitch decidió poner pausa a su vertiginosa vida para celebrar el cumpleaños de su hermana Zaira Nara, a quien no dudó en dedicarle tiernas palabras a través de sus redes sociales.

Así regresaba Wanda Nara de México

"Te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante de nuestra familia, somos afortunados de tenerte y aprender del gran corazón que tenés", escribió Wanda en Instagram, dejando en claro la profunda conexión que tiene con Zaira. Incluso compartió imágenes de su hermana en modo tía junto a sus hijos.

Pero eso no fue todo. En medio de su regreso al país y las declaraciones sobre su vida personal —incluyendo sus diferencias con Mauro Icardi y los rumores sobre su relación con L-Gante— Wanda sorprendió al repostear una foto inédita de sus inicios en el mundo de la moda.

El hermoso posteo de Wanda para Zaira

La imagen, publicada originalmente por su mamá, Nora Colosimo, muestra a una pequeña Wanda sonriente y llena de carisma en lo que fue su primer trabajo como modelo infantil para la revista Para Ti.

En la tierna imagen, la futura empresaria luce un conjunto escolar otoño-invierno con una chaqueta azul marino, falda escocesa y una boina gris que sostiene con gracia mientras sonríe hacia un costado: " Nenita hermosa, te esperaba tremendo futuro. La pequeña gran Wandita ", escribió Nora junto a la imagen que rápidamente se viralizó. Wanda, emocionada, no tardó en reposteria y recordar con nostalgia aquel primer paso en su carrera.

La foto inédita de Wanda Nara

Aunque los escándalos y las polémicas no dejan de rodear a la mediática —como sus críticas hacia Icardi por la falta de cobertura médica para sus hijas o los mensajes ocasionales del jugador Ayrton Acosta o su postura respecto a Tamara Báez con quien aseguró que "está todo bien"—, este regreso estuvo marcado por un aire más cálido y familiar. Entre los flashes y las preguntas de los periodistas en Ezeiza, Wanda Nara dejó claro que, pese a todo, siempre prioriza estar cerca de los suyos en momentos importantes.