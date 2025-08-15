Julieta Prandi contó cómo reaccionaron sus hijos ante la condena de su padre: "Mucho miedo"

En una entrevista profundamente conmovedora con LAM (América TV), Julieta Prandi rompió el silencio sobre el calvario que vivió junto a sus hijos durante años debido a la violencia ejercida por su exmarido, Claudio Contardi. La actriz y conductora, quien enfrentó un arduo proceso judicial, compartió detalles desgarradores sobre cómo la condena de casi 20 años de prisión contra Contardi ha impactado en su familia, especialmente en los menores.

"Quiero que quede firme, que se quede adentro los casi 20 años que le tocan de infierno, que es exactamente el mismo tiempo que él me robó de vida a mí. Que conozca lo que es vivir en la oscuridad y con miedo. Lo mismo, deseo lo mismo", expresó Prandi con un tono cargado de dolor y determinación después de años marcados por el abuso, la manipulación y el temor.

Julieta Prandi

La violencia no se limitó a lo físico. Según relató la modelo, hubo episodios perturbadores que involucraron "magia negra" y otros actos psicológicos que dejaron huellas imborrables en su vida y en la de sus hijos: " Han aparecido en casa, varias veces, palomas sin cabeza ", reveló, dejando entrever el nivel de intimidación al que fue sometida en su propio hogar. Este ambiente de terror se extendió durante años, afectando profundamente a los menores, quienes vivieron bajo la sombra de un padre violento.

La reciente condena de Contardi a 19 años de prisión trajo consigo un cambio significativo en la vida de los niños. Julieta explicó que ahora ellos sienten una paz que antes les era inimaginada: "Hoy por hoy están mucho más en paz, sabiendo que no se puede acercar", dijo. Sin embargo, el miedo no desaparece fácilmente. En particular, su hijo menor mostró una reacción que refleja tanto alivio como resignación: "El único comentario que hizo fue sumar su edad, más los años de la condena, y dijo: ' Ah, entonces yo voy a tener 29...', y suspiró de alivio ".

Claudio Contardi

Prandi fue contundente al afirmar que sus hijos " le tienen miedo a su padre. Mucho. Así que para ellos es un alivio ". Desde hace cinco años, los niños reciben asistencia psicológica para enfrentar las secuelas de los abusos: "Cada uno tiene su terapeuta", informó la actriz.

La relación entre Contardi y sus hijos siempre estuvo marcada por el conflicto y el abandono. Julieta subrayó la ausencia de un vínculo positivo entre ellos: "Tendría que ser la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue. Es un padre violento que no ha colaborado ni siquiera en la educación, ni en los alimentos de sus hijos . Hoy por hoy, lejos están mejor".

Uno de los momentos más desgarradores de la entrevista fue cuando Prandi habló el abuso sexual dentro del matrimonio y puso luz sobre poder establecer los límites del consentimiento: "No importa si es tu novio, si es tu marido. No es tu dueño y vos no sos una cosa, no le perteneces a nadie... no estás obligada a complacer a nadie si no tenés ganas . Y mucho menos bajo amenaza y bajo violencia".

Julieta también confesó que la vergüenza fue uno de los mayores obstáculos para denunciar los abusos. Durante mucho tiempo consideró no hacerlo hasta que los hechos comenzaron a afectar directamente a sus hijos: "Yo no pensaba hacer la denuncia directamente, no la pensaba hacer hasta que se metieron con mis hijos", admitió con dolor.

Julieta Prandi y su familia tras la condena a su ex marido, Claudio Contardi

El impacto psicológico del abuso fue devastador para Julieta Prandi: "Cuando salí de ahí no me creí más nada. Ya salí hecha una pulguita que se creía un horror, sin capacidad ni siquiera de resolver una compra del súper. Me creía un inútil cuando salí de ahí", confesó con voz quebrada. Sin embargo, el bienestar de sus hijos se convirtió en su principal motor para superar el miedo y enfrentar el juicio social: "Si me tengo que exponer, lo voy a hacer".