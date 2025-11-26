El video más sensible de Jimena Barón: la despedida que la hizo quebrarse

Jimena Barón acostumbró a sus seguidores de Instagram a mostrar los buenos y malos momentos de la maternidad. En las últimas horas, compartió lo que será un recuerdo inolvidable para su hijo, Momo, que se aventuró en su último campamento escolar.

La cantante publicó en su perfil un reel que comienza con la compra de golosinas, los bolsos, la excitación de los chicos... y termina con lágrimas. Lágrimas que no son de tristeza, sino de emoción, de la conciencia de mirar a su hijo mayor y darse cuenta de que cada "primera experiencia" tiene una "última vez" que aparece sin darse cuenta de que los años pasan rápidamente.

Jimena Barón mostró los detalles del último campamento escolar de Momo

En el video, Jimena contó que le consultó a Momo si quería que "corra al micro" en las primeras cuadras, ya que es un ritual que lo vienen haciendo hace unos años: " Hacelo, aparte mañana es mi último campamento ", sorprendió la respuesta del menor. La artista pensó que a su primogénito le daría vergüenza pero resultó ser que él también disfruta de ese momento.

La imagen final la muestra corriendo tras el micro, despidiendo ese ritual que solían repetir: "Históricamente me angustia ver irse el micro, esta vez mucho más porque fue la última", escribió en las últimas tomas y luego mostró un primer plano rota en llanto pensando cómo pasó el tiempo. Es así como acompañó el reel con una reflexión: "Con los hijos solemos no darnos cuenta de muchas 'últimas veces', al menos que te toque un pisciano sentimental que te avise".

Más allá del campamento, lo que cuenta es ese llamado a la conciencia: valorar cada instante. Dejar grabado ese rito de despedida, no con tristeza, sino con gratitud, es aceptar que la vida avanza. Y que ese avance, aunque duela, también emociona.

A través de sus historias, Jimena Barón cortó la emoción con un poco de su humor característico: "Gracias a Dios que estás vos, ¿vos te vas a ir de campamento? ¿querés que te corra el micro a vos?", dijo mientras tenía en brazo a su hijo Arturo, de apena unos meses.