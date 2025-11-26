Margarita vuelve por partida doble: el furor por Cris Morena y el explosivo menú argentino para 2026 en HBO Max

Habrá estrenos, regresos y un mapa tan variado de temáticas y géneros que 2026 promete convertirse en uno de los años más fuertes para la producción argentina dentro de HBO Max. Pero nada generó más ruido que el anuncio estrella: dos nuevas temporadas completas de Margarita en un mismo año, un movimiento inusual para la plataforma que confirma que la creación más reciente de Cris Morena se transformó en un fenómeno imparable.

La presentación, realizada en Buenos Aires y conducida por Isabel Macedo -quien además integra el elenco de la serie- junto a los ejecutivos de HBO Max Anouk Aarón, Juan Mariano Solá y Sergio Nakasone, reunió a prensa, talentos y una comunidad de fans que sigue a Margarita como si fuese un universo propio. Entre anuncios de Euphoria, House of the Dragon, The Pitt y nuevos proyectos internacionales, el momento más celebrado llegó cuando Mora Bianchi y Toti Spangenberg subieron al escenario para cantar en vivo algunos adelantos musicales de las próximas temporadas.

Las palabras de Mora resumieron lo que se vive puertas adentro del fenómeno: "Lo vivo con mucha felicidad, la verdad. Es algo que sí esperábamos, pero que a la vez no lo podés aceptar. Estuvo increíble este año, pensar que hicimos Movistar Arena, Tecnópolis, segunda y tercera temporada, este año no termina más". A su lado, Spangenberg agregó con humor y asombro: "Np creemos que este año haya sido posible y que haya sucedido. Hacer la cantidad de cosas que hicimos... Es un sueño que todavía sigue y ojalá que dure muchos años más".

Y, ya metido en la piel de Merlín, dejó un anticipo jugoso: "En el caso de mi personaje, que es un príncipe, viene haciendo un recorrido a través de la rebeldía y la justicia... En esta segunda temporada viene a pisar fuerte en todo lo que le gira y entorna a la rebeldía. No solamente va de lo político, sino sus romances, amistades y nuevos vínculos. Es un nuevo camino para él". Aunque Margarita se robó cada aplauso de la noche, los anuncios locales fueron muchos y muy variados.

Entre ellos, una serie documental sobre la Masacre de Flores, producida por Juan José Campanella y su productora 100 Bares, contará en tres episodios la historia de Matías Bagnato, único sobreviviente de la tragedia ocurrida en 1994. El proyecto, que él mismo soñó después de ver El secreto de sus ojos, se volvió realidad tres décadas después. La segunda temporada de Máxima llegará también en 2026.

El clip presentado anticipa el eje central: la boda entre Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves) y Guillermo Alejandro (Martijn Lagemeiker). Cautiva, serie dramática basada en hechos reales, mostrará la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que ingresa a un convento de clausura y enfrenta años de violencia antes de lograr escapar y buscar justicia. Dirige Paula Hernández. Viudas Negras, creada por Malena Pichot, regresará con su segunda temporada bajo producción de TNT y Flow.

Y Nada entre los dos, comedia romántica de Juan Taratuto filmada en Uruguay, reúne a Natalia Oreiro y Gael García Bernal en una aventura inesperada en Punta del Este. De esta manera, HBO Max sigue apostando a su mercado regional: Como agua para chocolate estrenará su segunda parte el 15 de febrero; Ciudad de Dios: la lucha no para estrenará su temporada dos en el segundo semestre y la exitosa serie Chespirito abrirá paso a dos producciones derivadas.

La primera será Los Colorado, animada sobre el Chapulín Colorado, y una serie sobre Don Ramón con el actor Miguel Islas. México además aportará la novela Colisión (con Macarena Achaga) y la serie documental Los asesinos de Colosio. El plan mundial de la plataforma anticipa estrenos fuertes y continuidades que prometen mantener lleno el calendario: El caballero de los siete reinos (19 de enero); La casa del dragón, temporada 3; Euphoria, temporada 3, en el segundo trimestre; Linternas, nueva serie del universo DC y El spin-off Stuart Fails to Save the Universe.

También nuevas series originales como Rooster (con Steve Carell), Half Man, DTF St. Louis, War y una comedia británica aún sin título creada por Sharon Horgan. Regresos de Hacks, Duna: la profecía, Industry, The Gilded Age y la vuelta —20 años después— de The Comeback. En animación: La huella de oro (primera producción de Adult Swim hecha en Argentina) y los regresos de Rick & Morty, Primal, Gumball, Peppa Pig, Batwheels y Jóvenes Titanes en Acción.

El mensaje quedó claro: HBO Max quiere que 2026 sea recordado como uno de sus años más ambiciosos, pero en Argentina, el corazón del anuncio ya tiene dueño. El doble lanzamiento de Margarita -con su elenco cantando, con su fandom gritando, con Cris Morena cuidando cada detalle del universo- confirma lo inevitable: la serie no solo sigue creciendo, sino que se encamina a convertirse en el nuevo faro del contenido juvenil regional. Y, por lo visto, es un sueño que recién empieza.