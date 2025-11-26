Rumores calientes: Evangelina Anderson se habría enamorado en MasterChef de alguien mucho más chico que ella

La actual edición de Masterchef se caracteriza por la buena relación que lograron los participantes fuera de cámara: salidas, cenas y varios momentos divertidos hicieron del grupo algo más que un simple programa. En este contexto, Luis Ventura lanzó bomba este martes: según él, Evangelina Anderson estaría saliendo con un compañero del reality show.

Durante el ciclo A la Tarde, el periodista soltó que el posible romance sería con Ian Lucas —un youtuber con millones de seguidores que participa del reality— describiéndolo así: "Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas".

Evangelina Anderson estaría disfrutando de Masterchef; y no sólo por la competencia culinaria

La noticia hizo ruido, especialmente en el panel: Cora Deberbieri opinó sin rodeos: "Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico ", se refirió sobre a la diferencia de edad entre ambos.

Y no fue la única: Daniel Fava fue aún más duro —o gráfico— con su análisis: "Se los dije la otra vez con relación a Jesica Cirio... es una liga que no puede jugar cualquier muchacho".

Según Luis Ventura, Ian Lucas y Evangelina Anderson estarían saliendo

En la misma línea, expresó contundente: "El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella . Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice 'Hola, ¿querés tomar algo?' No existe eso, no existe".

Por el momento, ni Ian Lucas ni Evangelina Anderson confirmaron nada públicamente, de hecho durante las últimas transmisiones de Masterchef, la modelo dejó en claro que disfruta de su soltería luego de décadas casada y por el momento no tiene intenciones de volver apostar al amor: ¿será verdad o su compañero le hizo cambiar de opinión?