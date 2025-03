Elba Marcovecchio le puso los puntos a Wanda Nara: "Los chicos no son objetos, ni escudos, ni trofeos"

El drama del año sigue sumando episodios y esta vez, la abogada Elba Marcovecchio decidió meterse de lleno en la arena mediática. Aunque sin nombrarla directamente, su comunicado en Instagram tuvo una destinataria bastante clara: Wanda Nara. "Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es también preservarlos de la sobreexposición que hacen muchos padres. Los chicos no son objetos nuestros, ni escudos, ni trofeos", sentenció la letrada.

La frase, que bien podría haber sido escrita con marcador indeleble en la frente de la empresaria, fue una respuesta a los videos filtrados por Wanda en los que sus hijas, Isabella y Francesca, aparecían en situaciones emocionales intensas en medio de la separación con Mauro Icardi. Según el entorno del futbolista, el "modus operandi" de la mayor de las hermanas Nara sería intentar manejar la narrativa a su favor, mostrando al delantero en una luz desfavorable y usando para ello a sus propias hijas.

El descargo de Elba contra Wanda

Para muchos...¡Una estrategia digna de una novela turca! Pero si esto fuera poco, el día se puso aún más picante cuando un paparazzi de Puro Show capturó a Mauro Icardi y la China Suárez en una plaza porteña. Nada de encuentros clandestinos ni subterfugios: la pareja fue vista en plena tarde de sol, acompañando a Amancio y Magnolia, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña. Como si el escándalo no fuera suficiente, Wanda, que no deja pasar una, reaccionó al evento con un "like" sospechoso en una foto de su ex, el actor chileno. ¿Señal de que extraña a Vicuña o un simple dardo venenoso contra su "enemiga"?

Cabe destacar que días atrás se filtraron más videos e imágenes del confuso episodio policial entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el exclusivo edificio Chateau Libertador. En las imágenes se pudo ver el momento en que Icardi sube en el ascensor para recoger a sus hijas y se encuentra con Wanda y su entorno, incluida Sofía Ferrarazzo, esposa del abogado de la empresaria, Nicolás Payarola. En el video, el delantero intenta llevarse a una de sus hijas, pero el ambiente se torna tenso cuando Wanda le pide que la baje un momento debido a su reciente operación. "Mauro, estoy operada. ¿Podés bajarla? No puedo hacer fuerza", se la escucha decir.

Mientras, Ferrarazzo interviene y se percibe cómo la nena intenta ir con su padre, pero alguien le impide avanzar. En esos videos, se observa a Icardi negándole un último abrazo a sus hijas antes de llevarlas consigo. "Ya tuviste muchos abrazos", se le escucha decir fríamente a la menor, según el material difundido. El enfrentamiento se tornó más polémico con la aparición de una tercera figura en la historia: la China Suárez. De acuerdo con Yanina Latorre, mientras todo esto sucedía, la actriz esperaba a Icardi con un asado listo. "El día que Mauro estaba buscando a las nenas y pasó todo este quilombo, la China le preguntaba cuánto le faltaba", aseguró la periodista.

Lo cierto es que, entre comunicados explosivos, filtraciones y corazones digitales, el culebrón Nara-Icardi-Suárez sigue sumando capítulos. Y el resto de los mortales, como buenos espectadores, no pueden hacer más que agarrar el pochoclo y esperar el próximo episodio de esta teleserie que supera cualquier ficción.