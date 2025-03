Bombas, una nariz rota y cuánto ganó por las fotos de sus pies: Nacho Riera a corazón abierto

Es de público conocimiento que los actores dirigidos por Cris Morena están obligados a seguir cierto bajo perfil alejado de polémicas. Sin embargo, quienes ya no trabajan con ella están cada vez más revolucionados y, en las últimas horas, el nombre de Nico Riera estuvo en boca de todos por su estadía en Israel y una particular manera de conseguir dinero.

Mientras Lali Espósito se enfrenta públicamente con el presidente y Peter Lanzani es detenido en Ushuaia por vandalismo, "Tacho" saca a la luz los secretos mejores guardados de Casi Ángeles y hace apología a la venta de imágenes por aplicaciones.

Tacho Riera habla de su pasado en Casi Ángeles y cómo le fue vendiendo fotos de sus pies

El actor visitó La Noche Perfecta conducido por Sebastián Wainraich: "Peter Lanzani te rompió la nariz, ¿no? ¿Cómo fue?", le consultó el conductor y el entrevistado no dudó en responder: "Estábamos de gira en Rosario, en el estadio de Newells. Estábamos haciendo la tercera o cuarta temporada de Casi Ángeles. En un momento cantábamos los dos, yo me agachaba y él me saltaba tipo Rambo por arriba. No sé por qué nos plantearon esa (coreografía) porque era medio imposible", comenzó la anécdota.

"Peter tenía un micrófono en una mano y tenía que saltar con la otra. Cuando salta se va un poquito de frente y con el taco me pegó en la nariz. Yo seguí cantando, pero sentí algo, empecé a soplar, pero seguí cantando. En un momento, miro a Willy Lorenzo, que era el guitarrista, y me hace un gesto de que me fuera del escenario", siguió y culminó la historia: "Cuando salí tenía dos chorros de sangre que me salían por la nariz . Me la partió en cuatro pedazos. Me tuve que operar a la semana y seguimos grabando".

Tacho Riera revela cuanto ganó por vender fotos de sus pies

Al terminar de contar el accidente, Wainraich llevó la entrevista para un lado completamente diferente pero sin soltar el pasado de su invitado: "¿Es verdad que para hacerte unos mangos en un momento duro de la vida...?", comenzó a leer el conductor y el ex Casi Ángeles reaccionó rápidamente: "Ya sé por dónde viene esto. ¡No me quemes! ".

"¿Vendiste fotos de tus pies pero no te fue demasiado bien...?", completó el conductor: "¡Para! Depende de qué punto lo mires", se atajó Nico Riera y confesó que había ganado 300 dólares con esta práctica . "¡Para! ¿Por mostrar los pies?", se sorprendió Leticia Siciliani: "Sí, por mostrar los pies", el artista.

El navegador no soporta este contenido.

Comprometido en el tema, el dueño del programa quiso saber más detalles "¿Y qué pruebas había de que eran tuyos?", y su invitado no tuvo problema al confesar como fue el proceso: "Me hice un perfil, lo promocioné, todo. Dije: acá hay un negocio. ¡¡Imagínate vivir de fotos de pies!!", siguió Riera aunque admitió: "Tuve que frenar en un momento porque para seguir avanzando había que comprometer algo más".

Luego de su paso por La Noche Perfecta, se viralizó un video en TikTok que resultó un tanto curioso de su paso por Israel, y es que se vio al novio de Thelma Fardín rodeado de chicas a los gritos, emocionadas por tener a su ídolo ahí nomás, encerrado con ellas y al alcance de la mano, en el único lugar donde las bombas no pueden alcanzarlas: "Sólo en Israel. Fans conocen a su cantante favorito argentino en un refugio en Israel", escribió la fan de Tacho Riera en su video al mostrar cómo las fanáticas reaccionaron al ver al popular actor que por estos días está descansando en las tierras donde lo adoran gracias a las producciones de Cris Morena.