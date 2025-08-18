Eliana Guercio denunció mala praxis estética y advirtió: "En las manos equivocadas, te pueden quemar"

Eliana Guercio rompió el silencio y dejó al descubierto un tema que cada vez preocupa más: la falta de controles en la práctica de tratamientos estéticos. La ex vedette y conductora reveló que fue víctima de mala praxis tras someterse a un retoque facial con láser CO2, una técnica que quema las capas superficiales de la piel y que, en su caso, derivó en secuelas visibles y un largo proceso de recuperación. "El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana", relató este lunes en su regreso al programa A la Barbarossa.

Eliana Guercio

Sin embargo, esta vez la experiencia fue totalmente distinta. "A mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte", explicó, al tiempo que aclaró que no es una obsesiva de la estética: "Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas. Yo no me hago nada, simplemente quise mejorar unas marcas y terminé así".

Guercio decidió iniciar acciones legales contra la doctora que le realizó el procedimiento. "Es como un peeling profundo. Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial", detalló, remarcando que, aunque firmó un consentimiento, eso no justifica que el trabajo se haya hecho de forma incorrecta.

En su relato, la modelo insistió en que la clave está en elegir bien al profesional: "En las manos adecuadas, es maravilloso; en las equivocadas, te pueden quemar. Me escribió cualquier cantidad de gente preocupada porque tiene turno para hacérselo. Yo lo único que recomiendo es que vayan a un lugar que conozcan, que te lo diga una amiga, una prima, una hermana, una vecina, alguien que te quiera, que se haya hecho el procedimiento y diga a mí me fue bien".

Eliana también reveló que su caso no es aislado. "Me llegan miles de mensajes de personas que vivieron barbaridades de cosas con estos tratamientos. Por eso insisto: pidan siempre factura, saquen foto del consentimiento y asegúrense de que sea alguien certificado", subrayó. El episodio tuvo incluso derivaciones familiares: según había revelado Marina Calabró en LAM, Sergio "Chiquito" Romero llegó a presentarse en el consultorio para reclamar el consentimiento firmado antes del procedimiento, que mostraba la intervención de tres profesionales diferentes: una en la consulta inicial, otra en la aplicación del láser y una tercera en el control posterior.

Las advertencias de Eliana Guercio para las cirugías estéticas, tras confesar haber tenido una mala experiencia médica.

Guercio, que mantiene un perfil bajo en su vida privada salvo cuando tiene que salir a defender a su marido de las críticas, había sorprendido con un contundente mensaje en Instagram, donde suma más de 341 mil seguidores: "No vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional. Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en la cantidad de seguidores. Yo entré por ahí".

Hoy, mientras continúa con el tratamiento para recomponer su piel, decidió exponer su caso para que nadie más pase por lo mismo. "Vos firmaste un consentimiento para que me hagan una cosa bien. No vale que te lo hagan mal y después te digan que vos aceptaste", le aclaró Paulo Kablan, parodista especializado en policiales, en un relato que abre un debate urgente sobre la responsabilidad médica, los vacíos legales y la peligrosa mercantilización de la estética en tiempos de redes sociales.