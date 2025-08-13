Eliana Guercio tuvo problemas con una cirugía estética: "Pasé un mal momento y tengo reacciones adversas"

La modelo y panelista Eliana Guercio utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje concientizador alrededor de los peligros de las cirugías estéticas, a partir de una mala experiencia que tuvo, la cual adelantó que relatará con más precisión en un vivo que hará próximamente. Además, pidió que no se dejen engañar por la gente famosa que los recomienda ni por los seguidores que tienen.

Si bien no dio detalles concretos sobre la gravedad de lo que vivió, sí dejó en claro que está bien de salud y agradeció a quienes se preocuparon por ella. "Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas, pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, sólo es estético por ahora", admitió.

Las advertencias de Eliana Guercio para las cirugías estéticas, tras confesar haber tenido una mala experiencia médica.

Al mismo tiempo dejó algunas pautas a las que prestarle atención a la hora de someterse a un tratamiento de este tipo. "Por favor se los pido. Investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo", aseguró la integrante del panel de Gran Hermano. También remarcó que "si van a firmar un consentimiento médico", le saquen una foto.

Por otro lado hizo hincapié en que "no se fijen en si hay famosas" en las publicidades, y tampoco "en los seguidores" con los que cuentan en las redes sociales, y hasta se anima a reconocer que ella cayó "por ahí" y perdió. "Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado", reveló en relación al vivo que hará para contar todo lo que vio en ese proceso.

La pareja de Sergio "Chiquito" Romero, con quien tiene cuatro hijos: Jazmín, Chloe, Meghan y Luca, también recomendó que "no hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético", aunque advirtió que ella no lo hizo así, pero que también "hay gente que lo hace". "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso", sentenció Guercio, en una frase que expuso el similar modus operandi que practicó Aníbal Lotocki con Silvina Luna y otras víctimas de sus mortales operaciones.