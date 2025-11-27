Elton John y la infección ocular que transformó su vida para siempre

Elton John atraviesa uno de los momentos más duros de su vida luego de revelar que perdió la visión de su ojo derecho por una infección que sufrió durante unas vacaciones en Francia en 2024. El músico de 78 años contó que la enfermedad también comprometió seriamente su ojo izquierdo, por lo que mantiene hace más de 15 meses sin poder leer, mirar televisión ni observar a sus hijos con claridad: la situación, que describió como "devastadora", cambió por completo su vida diaria.

Según relató, la infección avanzó de manera agresiva y lo dejó sin visión en un ojo y con graves dificultades en el otro: " Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien ", confesó al recordar lo difícil que fue atravesar más de un año sin poder fijar la vista en nada.

Elton John contó que perdió la visión de su ojo derecho tras una infección

Esa limitación no solo afecta sus ocios o trabajo, sino también su vida familiar, ya que no puede ver a sus hijos jugar al rugby o al fútbol, algo que para él era parte esencial de su rutina y de su felicidad cotidiana.

El deterioro de su visión también golpeó su faceta profesional. Elton contó que hoy le resulta imposible leer letras o partituras , lo que complicó su intención de seguir grabando canciones. Señaló que intenta volver al estudio cada vez que puede, pero la falta de visión le dificulta cualquier proceso creativo. Eso sí, mantiene el deseo intacto de continuar haciendo música y se niega a abandonar del todo su trabajo, incluso si su forma de trabajar debe adaptarse para siempre.

Por la pérdida de visión, Elton John no puede leer partituras ni grabar nuevas canciones

A pesar del impacto emocional, Elton John aseguró que no pierde la esperanza. Explicó que se aferra a la ciencia y a los avances médicos que podrían ayudarlo a recuperar parte de la visión en el futuro: "Tuve la vida más increíble... hay esperanza. Solo tengo que tener paciencia ", señaló.

El músico reconoció que este proceso habría sido imposible de transitar sin la contención de su familia. Su esposo, David Furnish, y sus hijos se convirtieron en su sostén diario, acompañándolo en cada consulta médica y en cada momento de frustración. También recibió mensajes de apoyo de importantes figuras del espectáculo, que lo alentaron a no abandonar la posibilidad de volver a trabajar cuando su salud lo permita.

Elton John y David Furnish

Hoy, Elton John vive un día a día completamente distinto al que imaginaba tras su retiro de las giras. La pérdida de visión se transformó en una prueba inesperada, pero su actitud resiliente, sumada al apoyo afectivo y la confianza en los avances científicos, lo ayudan a mantener la convicción de que aún queda mucho por vivir y por crear.