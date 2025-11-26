Marcelo Tinelli le soltó la mano a su hija Cande: no le quedó otra que ponerse a trabajar

En un giro inesperado en medio del conflicto familiar y la situación económica que atraviesa, Marcelo Tinelli habría decidido dejar de mantener económicamente a sus hijos más grandes. Frente a esto, Cande Tinelli ya comenzó a definir su próximo paso: volvería a apostar por su cuenta de contenido erótico.

Según contó Gustavo Méndez, antes de que estalle la polémica, el conductor le había alquilado a "Lelé" un departamento en la misma zona donde vivían. Pero, con las deudas que enfrenta el mediático le anunció que no podría seguir pagando por lo que su hijo se puso a trabajar .

Marcelo Tinelli no puede seguir pagando el alquiler a Cande Tinelli

La influencer, que en el pasado había cerrado su perfil de OnlyFans (por pedido de su entonces marido), retomó la actividad este lunes, compartiendo en sus redes un link promocional para sus seguidores; las suscripciones arrancan en 8 dólares, llegando hasta 50, y habrían sido su principal fuente de ingresos cuando ya estaba en esa plataforma.

Quienes la conocen remarcaron que, aunque Cande solía trabajar con marcas a través de sus redes, no lograba mantener un flujo constante. Según trascendió, la producción de contenido erótico hoy le alcanzaría para afrontar el alquiler —valuado en dólares— aunque no sobraría mucho más.

Cande Tinelli volvió a activar su cuenta de OnlyFans

En medio de informar sobre el presente económico de Cande Tinelli, Méndez soltó una opinión más personal y fue letal: " Es vaga , no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro".

Por ahora, aunque desde el entorno de Marcelo Tinelli intentan mostrar signos de reconciliación, los gestos y silencios públicos de Cande Tinelli dejan en evidencia que la crisis familiar sigue abierta, y los problemas económicos mucho más.