Así reaccionó Adrián Suar al sketch bíblico de su hijo Toto en Olga: "Ese programa..."

Luego de casi una semana de repercusiones a partir del sketch del pesebre que hicieron en Olga, y la reacción antisemita de ciertos sectores de las comunidades cristianas que despertó en las redes sociales, tanto el protagonista del material principal, Tomás "Toto" Kirzner y su padre, Adrián Suar, reflexionaron al respecto. La semana pasada, la mamá Araceli González había hecho lo propio.

El hijo de ambos habló con A la Tarde por América TV y reconoció que atraviesa este momento tan polémico "como se puede". "Son riesgos que uno toma en algunos espacios humorísticos, en este caso en el stream, donde uno experimenta y sabe que a veces puede venir una reacción del otro lado", aceptó Toto.

"De más está decir que en ningún momento fue de forma peyorativa. Fue un chiste reciclado que ha hecho incontables veces: sátiras, parodias, como sea. La diferencia acá es que te puede gustar, te puede no gustar, te puede haber parecido horrendo o no. Está perfecto. Y es lógico lo que hemos recibido nosotros por hacer el sketch. Pero fue en un contexto humorístico, pura y exclusivamente", explicó el influencer.

A su vez, Kirzner aclaró que inclusive los nombres que usaron "no eran bíblicos, sino que eran genéricos" y al mismo tiempo afirmó que sabían que podía suscitar una importante polémica. "Intentamos explorar ese sketch y uno también sabe que roza y que tiene algunas consecuencias que son lógicas. Una cosa reaccionaria. Está perfecto", analizó.

La palabra del padre de él todavía no se había escuchado, fue por eso que el testimonio que brindó a LAM también despertó un seguro interés. Según reveló Adrián Suar, entendió que el sketch fue desde el humor y que la reacción fue lógica de acuerdo al producto que hacen en Olga. Por otro lado, defendió a su hijo por la actitud conciliadora que tuvo.

"Toto levantó el guante y automáticamente pidió perdón, porque el que conoce a Tomás, sabe que es una persona divina, extraordinaria, educada. Pero en el lenguaje que tienen ese tipo de programas, a veces vas al fleje. Y es así ese programa . En todos los programas que hablan de actualidad con humor a veces mordés banquina, a veces estás de este lado", reflexionó Suar.

Suar y Tomás

No obstante, el productor aseguró que su hijo no necesita de la protección de él como padre. "Es un chico grande mi hijo. Se defiende solo. Toto es Toto, ya no es más Totito", sintetizó. También confesó las palabras que le dijo tras el escándalo: "Nunca se renuncia al humor", le marcó.