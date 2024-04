Lizy Tagliani rompió el silencio sobre el proceso de adopción: "Voy a ser mamá pronto pero me da igual cómo me diga"

Lizy Tagliani se encuentra a punto de concretar uno de los momentos más deseados: poder adoptar un hijo. En mayo del año anterior, la conductora confirmó que tras casarse con su marido Sebastián Nebot, comenzaron aquel proceso y no por la "necesidad" de ser madre, sino por la razón de querer "acompañar" por el resto de su vida a aquella persona que hará que su familia se agrande un poco más.

A mediados de marzo la pareja dio el "Sí" y dos meses más tarde, comenzaron con la búsqueda que ya hacía un tiempo la tenía pendiente a Lizy. Incluso, en más de una ocasión, manifestó que el siguiente paso de adoptar lo querría hacer el día en que esté totalmente ensamblada con Nebot, para así poder darle un futuro de compañía a la criatura que los acompañe en el camino de la vida.

Lizy Tagliani junto a Sebastián Nebot

Ahora, a casi un año de esa decisión, la conductora confirmó que se encuentra en los pasos previos a poder adoptar y que ya realizó casi todos los trámites debidos para poder llevar a cabo ese gran deseo por lo cual espera con ansias para que se cumpla, aunque todavía no tiene en claro cuando sucederá.

Esto mismo lo confesó el domingo en lo que fue el inicio de la nueva temporada de "La Peña del Morfi" a través de Telefe con la conducción en conjunto de Diego Leuco. Para hacer el debut, Lizy invitó a Nancy Dupláa y mientras hablaban de la maternidad de la actriz junto a Pablo Echarri, surgieron las dudas y esperanzas de la conductora que estuvieron más a flor de piel que nunca.

Lizy Tagliani habló sobre la maternidad en el debut de La Peña del Morfi

Mientras Dupláa se refería a cómo es la maternidad con sus hijos, a qué edad los tuvo y de qué manera se organiza con ellos, le brindó un consejo que le vino como anillo al dedo a Lizy. "Yo siempre recomiendo tenerlos de grande". Ante esto, la ex participante del "Bailando por un Sueño", aseguró que está en su "momento justo", ya que tiene 53 años.

Una sonrisa de lado a lado marcando la felicidad se dibujó en la cara de Lizzy y lanzó: "Yo estoy bárbara porque, si Dios quiere, voy a ser mamá pronto". Y seguido a eso, explicó que la maternidad la busca no por "necesidad" sino por "compañía": "Hay algo particular, porque no sé cómo explicarle a la gente que no tengo la necesidad de ser mamá".

Lizy Tagliani aseguró que quiere adoptar no por "necesidad" sino para "acompañar".

Para poner en palabras todo lo que le genera y lo que espera, manifestó: "Yo estoy en la lista de adopción, estoy esperando con muchas ganas y ansias la llegada de esa criaturita, pero me da lo mismo cómo me diga. Que me diga tía, prima, trava, está perfecto".

Las risas se apoderaron de ella y de Dupláa por sus entredichos, porque si bien todo lo comentó de manera seria, también le agregó sus gracias y su humor cómo tiene acostumbrados a todos los que la consumen. "Yo creo que si me dice mamá va a ser un momento de desplomación mundial y emocional total, pero creo que son niños que no vienen tan amigados con esas palabras porque hasta pueden sonar crueles, así que me gusta que él tome la decisión y desde ese lugar no estoy con esa necesidad, yo lo quiero acompañar", indicó.

Lizy y Nancy en La Peña de Morfi

No es la primera vez que Lizy hace hincapié sobre este tema. Incluso, antes de comenzar con los trámites de adopción, cerca del comienzo de año del 2023, la conductora ya se había referido en medio de una entrevista radial en "Agarrate Catalina" con casi las mismas palabras sobre este suceso que quiere que pase en su vida.

En su momento, había comentado: "Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá ni por cambiar los pañales, ni por ir a un evento con mi hijo. Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona. Me gustaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No me viene el rollo por ser la mamá de la tapa de la revista".