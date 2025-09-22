Emocionados, hablaron obreros que encontraron y devolvieron los celulares de Pampita: "Somos gente de trabajo"

Este lunes, los medios amanecieron con la noticia de que habían entrado a robar en la casa de Pampita. Más allá de la inseguridad y la bronca que puede generar una situación así, a la modelo y conductora solo le importaba una cosa: recuperar los celulares que se llevaron, ya que en ellos guarda fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012 a los 6 años.

" Ruego a Dios que aparezcan esos teléfonos ", expresó conmovida ante los noteros que se acercaron para conocer cómo estaba tras el robo en Barrio Parque

Pampita tuvo que regresar a Buenos Aires de urgencia por el robo de su casa

El desesperado pedido no tardó en tener respuesta. Pampita confirmó en diálogo con el canal de stream La Casa que había recuperado los aparatos junto a la caja fuerte. Ni todo el dinero del mundo se compara con lo que esos dispositivos significan para ella: recuerdos únicos e irremplazables de su hija. Tan profundo fue el impacto que se quebró al aire mientras hablaba con Lizardo Ponce y La Tía Sebi: "Todos los que hemos perdido a familiares sabemos lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que tanto amamos", dijo con la voz entrecortada. Además, explicó que no existe otra copia de ese material: "En 2008 me hackearon y no hubo manera de sacarlos de ahí".

Respecto al robo, Pampita aclaró: "No soy una persona rica, yo no tengo dinero ahorrado, porque tengo una vida que tiene mucho gasto. Trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto, digamos. No sé la fantasía de la gente o qué habrán pensado". Y agregó: " Esas fotos y videos son lo único que me queda de mi hija . Solo los que hemos perdido familiares sabemos lo que es. Confié, le pedí a Dios y dije: alguien bueno tiene que haber que sepa dónde está esto. Y mirá, fue muy rápido, en cuestión de horas aparecieron".

Durante el mediodía, dos personas hallaron las pertenencias de la conductora en la localidad de Avellaneda y, al escuchar su desgarrador pedido, no dudaron en devolvérselas. "Cuando mi cuñado encontró los celulares, me habló de qué hacer y le dije de devolverlos", contó uno de ellos a Clarín. Luego agregó: " Somos gente de trabajo, obreros , y no queremos contacto con lo policial. Yo trabajo en ferrocarriles y mi cuñado en Aysa".

De esta manera, Pampita agradeció profundamente el gesto solidario de quienes le devolvieron estos tesoros familiares y aseguró que no puede dar más detalles sobre la investigación, ya que se encuentra bajo "secreto de sumario".