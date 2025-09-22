Wanda Nara sorprendió con flores amarillas y un asado que juntó a Maxi López y Martín Migueles

El fin de semana de Wanda Nara estuvo cargado de momentos familiares y de romance de la mano de Martín Migueles, su supuesto nuevo novio, y Maxi López, su ex marido. A través de sus historias de Instagram, la mediática presumió cada detalle de lo que vivió con los hombres de su vida, mientras Mauro Icardi miraba todo desde la distancia en Turquía.

López llegó al país porque será uno de los 24 participantes de MasterChef, y su presencia despertó aún más expectativa ya que la conductora del programa es su exesposa y madre de sus tres hijos. Para recibirlo, la Bad Bitch organizó el sábado un asado familiar en su casa de Nordelta, del que también participaron sus hijos y su hermana Zaira Nara. El domingo, cuando el ex futbolista volvió a visitarla, ella lo filmó divertida para sus seguidores: " Buongiorno. Bienvenido al país, buongiorno Maxi López ", se la escuchó decir detrás del celular.

Wanda Nara compartió un fin de semana familiar con su ex esposo, Maxi López, sus hijos, su hermana y su padre

En sus redes, Nara compartió una postal que encendió las alarmas: una foto familiar con Maxi, sus hijos, Zaira y Andrés Nara, pero también con Francesca Icardi. Aunque judicialmente no puede mostrar a las hijas que comparte con Mauro, la mediática resolvió la situación tapando el rostro de la nena con un emoji. Este gesto podría haber despertado la bronca del futbolista, que actualmente vive lejos de sus hijas en Turquía.

En el asado también estuvo presente Martín Migueles. Según reveló Pochi de Gossipeame, el empresario prefirió mantenerse fuera de cámara, aunque fue quien organizó el encuentro. La periodista no se privó de ironizar al repostear la foto de los López-Nara y escribió con humor: "Y ahora está Wan en la casa de Migueles en el Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López. Ni Netflix se atrevió a tanto jaja".

Wanda Nara recibió sus flores amarillas por el Día de la Primavera

Como si todo esto fuera poco, Wanda presumió además su regalo por el Día de la Primavera. Cada 21 de septiembre, las redes se llenan de flores amarillas gracias a la tendencia inspirada en Floricienta, y la conductora no se quedó atrás. Mostró orgullosa que su novio le regaló no un simple ramo, sino un carro repleto de flores amarillas. "M" y un corazón amarillo, escribió al pie de la publicación.

Si bien todas las miradas apuntaron a Migueles, lo cierto es que la incógnita quedó abierta: el gesto también podría haber sido de alguno de sus ex, ya que tanto Mauro Icardi como Maxi López comparten inicial con el empresario. Una jugada que mantiene vivo el misterio en la novela personal de Wanda Nara.