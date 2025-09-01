Ricardo Arjona vuelve a Argentina: secretos y novedades del show del año

¡La espera terminó! Ricardo Arjona, el icónico cantautor guatemalteco que marcó generaciones con su poesía y melodías, confirma su regreso triunfal a la Argentina como parte de su nuevo tour Lo que el Seco no dijo. Este anuncio desató una ola de entusiasmo entre su fandom, que cuenta los días para vivir una experiencia única el 1 y 2 de mayo de 2026 en el emblemático Movistar Arena de Buenos Aires.

El regreso de Arjona es un acontecimiento que promete ser histórico. El artista viene de una racha impresionante de éxitos internacionales, con dos presentaciones agotadas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, cuatro sold out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en su tierra natal, Guatemala.

Además de deleitar a sus fans con sus grandes éxitos, Arjona traerá consigo las canciones de su nuevo proyecto discográfico, Lo que el Seco no dijo, que él mismo describió como uno de los mejores trabajos de su carrera. Este álbum representa una evolución artística que fusiona la esencia de su estilo con nuevas propuestas que, sin duda, cautivarán a todos y a todas.

En sus visitas anteriores a Argentina, Arjona dejó una huella imborrable. En 2022, logró ocho fechas consecutivas con localidades agotadas en el Movistar Arena y en diciembre de 2023 cerró su tour Blanco y Negro con dos estadios Vélez repletos. Ahora, el artista vuelve para ofrecer una experiencia sensorial que recorrerá sus más grandes éxitos y las emocionantes composiciones de su nuevo álbum.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar La preventa exclusiva para clientes Santander Select Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10:00 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock. Finalizada esta etapa, la venta general estará abierta para todos los medios de pago, con la posibilidad de adquirir los tickets en seis cuotas sin interés con tarjeta Santander Amex.