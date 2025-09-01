¿Quién quiere más a quién?: la fiesta sorpresa de Occhiato a Flor Jazmín Peña que dividió las redes sociales

Durante el fin de semana, las redes sociales fueron escenario de un acto romántico que no sólo derritió a más de uno, sino que generó un debate en torno a qué pasa cuando un hombre "quiere más" en una relación. Y es que, Nico Occhiato perdió toda vergüenza y le organizó un cumpleaños sorpresa a su novia, Flor Jazmín Peña.

La bailarina cumplió 31 años el pasado 24 de agosto, sin embargo lo pasó en soledad porque se encontraba de viaje pro Inglaterra cubriendo un importante evento.

El cumpleaños sorpresa de Flor Jazmín Peña

Al llegar al país, no se esperaba que Occhiato junte a sus grupos de amigos y familiares en una fiesta para homenajearla: al cruzar la puerta del salón, la joven se encontró con su abuela en silla de ruedas, su hermana emocionada por abrazarla, y papeles en forma de corazón cayendo sobre ella.

Si bien su cara fue de impacto, Flor Jazmín Peña utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el gesto del dueño de Luzu TV: "Mi amor, estás completamente loco: no solo por organizarme un cumpleaños sorpresa, sino por animarte a que una virginiana pierda todo control de lo que acontece, jaja (quizás por eso estuve unos buenos 40 min con la cara de la foto 6)", comenzó junto a un carrusel de imágenes de la noche.

La noche estuvo cargada de sorpresas, pero una vez que la virginiana volvió a tener el mando, no faltaron las risas y los bailes: "Gracias por enseñarme que, cuando suelto el control, puedo abrirme a recibir y vivir experiencias nuevas. Te amo con todo mi corazón", siguió. "Y gracias a mi familia y amigos de toda la vida que ayer estuvieron ahí, haciéndome sentir tan especial", cerró Flor.