Pachano celebró el fin de los subsidios del INCAA y el ajuste a la cultura, aunque trabaja en Radio Nacional

El estreno de El Eternauta en Netflix dinamizó una discusión alrededor de la cultura, a partir de que los libertarios celebraron que semejante producción no tuvo financiación del Estado. Más allá de lo falaz del argumento, en relación a que los profesionales fueron formados con dinero de las arcas públicas, el debate motivó a que figuras se pronunciaran al respecto, como fue el caso de Aníbal Pachano, quien atacó a los subsidios sin importarle que vive del Estado a partir de su programa en Radio Nacional.

La confesión que levantó tierra y generó muchas repercusiones en el mundo de las redes sociales, se dio al aire de LN+, en una entrevista que el artista ofreció a Luis Majul y su equipo. Justamente el periodista fue el primero que apuntó a las producciones que sostuvo desde el Estado el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). "No se podían hacer miles y miles de películas que no viera nadie", rechazó. "Había mucho ruido y eso ya no existe más", aportó después.

"Pero por eso. Porque había mucho ruido y mucho dedo. A vos te lo doy, a vos no te lo doy. A vos te pago, a vos no te pago. Vos tenés derecho, yo no tengo derecho", cuestionó Pachano. "Bueno, muchachos. Ahora se repartió la torta, se cortó la guita y nos tenemos que poner a laburar en serio", sumó el coreógrafo.

Lo más impactante llegaría enseguida, cuando Majul le preguntó a Pachano qué hacía en términos artísticos y laborales. "Yo estoy haciendo Radio Nacional", confesó el entrevistado. La respuesta, que dio sin ponerse colorado, demostró la doble vara con la que evalúa el dinero que va a la cultura el ex Showmatch, ya que mientras que le parecía que era escogida a dedo en otras gestiones, en la que lo favorece a él no tiene crítica alguna.

Aníbal Pachano pasó de las tablas y el teatro a que lo financie el Estado a través de Radio Nacional.

Es un hecho que Pachano conduce todos los domingos de 10 a 13 'Aló Pachano', un magazine cultural, que hasta alguna vez en septiembre de 2024 fue elegido para hacerse desde la repetidora de Jujuy. "Por primera vez sacaremos el programa a nivel federal", remarcó en aquella oportunidad su conductor, al aire de la misma Nacional.

"Me pone muy feliz que me permitan hacer este programa, tratando de generar este proyecto que es maravilloso", indicó en aquella oportunidad en una entrevista que brindó a Pan Casero Nacional. Además, mientras que reconoció el entusiasmo que le genera "llevar un programa de cultura, arte y oficio de las personas", señaló que esperaba que puedan "ir a cada lugar".

Cabe recordar que este tipo de viajes de todo su equipo a otras provincias tienen un costo excesivo en relación a la audiencia con la que cuenta el productor que el artista conduce. Además, es dinero de las arcas públicas, del Estado que tanto cuestionó Pachano. De ese Estado que cuando financiaba a otros se equivocaba, pero cuando lo hace con él no.