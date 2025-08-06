Entre brillos low cost y recuerdos de Wanda Nara: la China Suárez oficializó su mudanza con Icardi

Es oficial: la China Suárez confirmó su mudanza a Turquía con Mauro Icardi. Y aunque ya era un secreto a voces -sobre todo después de que la actriz viajara con sus tres hijos hace unos días- fue recién este miércoles que la actriz decidió confirmar públicamente el paso que dio en su vida junto al futbolista.

Si bien el delantero y la ex Casi Ángeles oficializaron su romance hace apenas siete meses, allá por diciembre en la tan comentada "casa de los sueños", parece que el tiempo fue suficiente para animarse a la convivencia, y con hijos incluidos.

China Suárez y Mauro Icardi felices en Turquía

Eso sí, la China puso sus condiciones: no está dispuesta a vivir en la misma casa donde vivió Wanda Nara, y mucho menos con las pertenencias de ella aún adentro. Como Icardi no habilitó la mudanza internacional de sus cosas, la nueva pareja eligió directamente otro hogar.

"Hogar nuevo. Oficialmente mudados", escribió la actriz en sus historias de Instagram, junto a una foto de las llaves de su nueva casa. Como si fuera poco, mostró un llavero con una "M" y una "E", iniciales de sus nombres. Aunque si hablamos de estilo y glamour, Wanda sigue jugando en otra liga: mientras ella se paseaba con bolsos de edición limitada, la China optó por un llavero con brillos rosas que bien podría comprarse en cualquier local de Once.

Por su parte, Mauro reposteó la imagen presumiendo su nueva vida feliz. Pero aunque se hayan mudado para dejar atrás la sombra de la Bad Bitch, el fantasma de Wanda parece seguirlos: sobre la mesa, se alcanza a ver un adorno en forma de león. Si bien el animal es el símbolo del equipo turco de Icardi, también fue un símbolo recurrente en su relación con la conductora de Masterchef. Cuando intentaba recuperarla, solía enviarle imágenes de leones abrazados con la frase "esto podríamos ser nosotros".

La China Suárez presumió su mudanza con Mauro Icardi

Y no es todo: durante su matrimonio, los safaris eran uno de sus planes favoritos, paseaban entre leones y otros animales salvajes, algo que incluso Icardi lleva tatuado en el pecho como homenaje a esa etapa. Por ahora, los tortolitos no mostraron mucho más de su nueva casa. Solo las llaves. Lo demás -los adornos, los recuerdos y los fantasmas- parece que vinieron incluidos.