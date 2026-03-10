La AFA lanzó LPF Play, la plataforma gratuita para ver el fútbol argentino: "Muchos van a empezar a transpirar de vergüenza"

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente LPF Play, una plataforma digital gratuita destinada a transmitir competencias organizadas por la entidad, con la promesa de centralizar en un mismo espacio el acceso a distintas categorías del fútbol nacional. El lanzamiento contó con la presencia de futbolistas, entrenadores, dirigentes y distintas personalidades del deporte, en un evento conducido por el exarquero Sergio Goycochea.

Durante la presentación, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, definió el proyecto como un punto de inflexión para el fútbol argentino. "Es un momento muy importante para el fútbol argentino. Es un hito más para la historia, esto es un antes y un después. Con mucha hombría y capacidad empezamos a soñar hace mucho tiempo, con las primeras transmisiones de LPF Play, con el canal de Streaming de la AFA. Y acá están los hombres que tomaron las decisiones que tenían que tomar, para que el fútbol vuelva a ser de los clubes", afirmó el mandamás de la casa madre del fútbol local.

Según explicó la entidad, la plataforma concentrará transmisiones de diversas competencias: el Torneo Proyección, la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C, la selección femenina y torneos de futsal, con la promesa de ampliar la oferta próximamente al Federal A, la Liga Profesional Femenina y el Torneo Amateur. Tapia remarcó que la iniciativa busca reforzar el carácter federal del fútbol argentino. "El fútbol argentino no solamente pasa por Capital y por la Provincia de Buenos Aires, sino por todo nuestro país. Dijimos que íbamos a hacer un fútbol federal y por eso lo defendemos y lo representamos", dijo.

Y agregó: "Somos formadores, tenemos la obligación de darle a todos nuestros jugadores las herramientas". En esa línea, el titular de la AFA destacó la posibilidad de ver encuentros desde cualquier lugar del país y del mundo. "Hoy tenemos al fútbol dentro del fútbol. Hoy podemos ver a nuestros equipos del Ascenso cuando juegan en los diferentes lugares de nuestro país. Hasta el año pasado no se podía, siempre pasaba algo. Se cortaba. Hoy sí se puede, hemos hecho 11 partidos en simultáneo. Se puede ver el fútbol de noche, el fútbol femenino. Los dirigentes están haciendo todo para que los clubes crezcan en lo edilicio", aseguró.

Desde hoy, oficialmente, todo el fútbol en un solo lugar: @LPFPlay.



Un hito más que estamos creando y dejando en la historia del deporte que nos une. Logramos que el gran proyecto se haga realidad y eso para mí es un orgullo enorme. pic.twitter.com/EI11MMaMk9 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 10, 2026

Tapia también puso el foco en el crecimiento del fútbol femenino dentro de la estructura de la AFA. "Hasta hace cinco años, casi que no había fútbol femenino en nuestro país. Y hoy sigue creciendo día a día", afirmó. De acuerdo con los datos difundidos por la AFA, durante las primeras tres semanas de funcionamiento de LPF Play se registraron 455.000 usuarios únicos, con 3,3 millones de visualizaciones de videos, de las cuales el 90% corresponde a transmisiones en vivo.

La entidad informó además que se consumieron 863 mil horas de contenido, con un promedio de 1 hora y 54 minutos por usuario. Las transmisiones llegaron a más de 150 países, con 175 partidos emitidos en vivo, 353 goles y la participación de 1.517 jugadores pertenecientes a 101 equipos. El récord diario hasta el momento fue de 14 partidos transmitidos en una misma jornada, con fechas que incluyeron 11 encuentros disputados en simultáneo.

El relanzamiento del servicio también fue confirmado por Emeterio Farías, tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, quien participó de un encuentro de dirigentes realizado en la ciudad de Córdoba. "Hoy es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA", señaló el dirigente.

La AFA lanzó LPF Play

Según detalló, el servicio abarcará todas las disciplinas bajo la órbita de la entidad. "Se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA", afirmó. Ante la consulta sobre la inclusión de la máxima categoría, fue contundente: "Todo el fútbol de primera, también". Farías incluso comparó la iniciativa con el histórico programa estatal de televisación del fútbol. "Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma", sostuvo.

Sobre el costo para los usuarios, remarcó: "La aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte". El acto de presentación se produjo en un contexto particular para Tapia. El dirigente deberá presentarse a declaración indagatoria el 12 de marzo ante el juez Diego Amarante en el marco de una causa por presunta evasión fiscal. Un día antes también será indagado Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

El magistrado rechazó recientemente los pedidos de nulidad presentados por las defensas de ambos dirigentes, que buscaban suspender las indagatorias. En el cierre de su discurso durante el lanzamiento, Tapia hizo una referencia indirecta a la investigación judicial. "Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz", advirtió.

La AFA lanzó LPF Play

Antes del anuncio oficial, el titular de la AFA ya había anticipado la presentación durante un encuentro del Consejo Federal en Córdoba, donde destacó que la transmisión del fútbol volvió a estar bajo control de la propia entidad. "Por mucho tiempo los derechos de televisión no llegaban al fútbol argentino. El lunes vamos a presentar la plataforma del fútbol argentino. A nosotros no nos sorprende: los cabecitas hicieron algo bien y lo puede ver todo el mundo, y no se corta la señal. Ahora lo pueden ver de punta a punta, también en el exterior", aseguró. Así, la AFA apuesta a que LPF Play se convierta en una herramienta central para ampliar el alcance del fútbol argentino, con transmisiones gratuitas y federales. Tapia lo resumió en una frase durante el acto: "Hoy no es un día más. Es un gran día, histórico. Los dueños del fútbol vuelven a ser los clubes. Tenemos números que indican que no nos equivocamos, que el futuro es este".