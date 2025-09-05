Envenenada, Flor Vigna se quebró, lanzó una dura advertencia a Griselda Siciliani y también ligó Sabrina Rojas

Flor Vigna lanzó su nuevo tema Apunta y Dispara, un modo de canalizar a través del arte todo el dolor que sintió durante su relación con Luciano Castro y Griselda Siciliani como tercera en discordia.

La cantante estuvo en Patria y Familia para promocionar su nuevo lanzamiento, donde se quebró en vivo al comentar que se siente incómoda con algunos medios, como LAM, por las recurrentes consultas sobre su pasado.

Flor Vigna se quebró en vivo al hablar de la presión mediática

Al salir de LUZU TV (dato no menor: es el canal de stream de otros de su ex, Nico Occhiato), se encontró con el notero de Sálvese Quien Pueda, que le preguntó por sus lágrimas y Vigna sorprendió con el tremendo augurio a Siciliani sobre su relación amorosa con Castro, tras afirmar que ella "vivió un infierno": "Es pasado y en mi presente lo estoy dando todo. Pero a veces te persiguen tanto, queriendo esas respuestas, que digo 'está bien, es algo que tengo que afrontar como persona pública'", comenzó.

Movilizada, continuó: "Mi forma de contar las cosas es más artística, me sale componer, armar un videoclip, y en este momento la cago. No me siento conforme viéndome así (llorando en un programa)". Sin vueltas, el notero puso en escena a Siciliani, tras ser consultada por el calvario que acusó haber vivido Vigna con Castro: "Griselda dijo 'si ella sintió eso, se lo creemos' ¿lo sentiste genuino?".

Flor Vigna sigue destruyendo a Luciano Castro y esta vez no se salvó Griselda Siciliani

La cantante sorprendió con su sincericidio: "Lo sentí genuino. Incluso lo dijo delante de Luciano. ¡Qué ovarios! Seguramente ella va a tener algo para contar en un futuro", dejó entrever que el actor seguiría siendo manipulador incluso con Griselda.

Al ser consultada acerca de las señales que vería como red flags en una nueva relación, dijo: "Creo que uno a veces se abandona mucho porque quedás tan encandilada cuando aparece alguien... Hay algo con el narcisismo", dijo y continuó: "El narcisista sabe encandilarte, sabe qué decirte para que vos seas el amor más grande de su vida y poder proyectar toda tu vida. Y entonces decís 'hijos, proyectos, esto y lo otro'. Pero de repente se te cae la nada. Entonces es como... Que no te estafen ", sentenció.

Los periodistas presentes señalaron que Sabrina Rojas tuvo declaraciones parecidas: "Avalo mucho lo que dijo, pero no me quiero poner a pistolear. De la otra nota, lo único que no me arrepiento de decir es ayúdenlo", lanzó.

Si bien aclaró que solo un profesional puede diagnosticar, ayudar y demás, opinó que la introspección es muy necesaria: "Le deseo lo mejor. Incluso creo que Griselda le va a hacer bien porque se nota que es una mina que tuvo su terapia, su inteligencia emocional. Ojalá que lo pueda recontra ayudar y que sea potencial a ellos. ¿En mi pasado me pasó lo que me pasó? Sí. Pero uno siempre puede cambiar", opinó.

Sabrina Rojas

"Pero vos también sos una mujer con terapia e introspección", comentó una de las movileras. Al escuchar esa frase, Flor Vigna retrucó: "Sí, pero con 20 años menos. Entonces a mí me pegaron un baile total. Era muy fácil manipularme. Hay muchas cosas que yo digo 'uy, qué bolu**'. Ahora espero que no me pasen. Por ahí me entrenó para algo más grande".