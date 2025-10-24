"Es un cachivache": el abogado de los hijos de Ricardo Fort cruzó a Virginia Gallardo por usar al "Comandante" para la campaña

Los desmanejos como figura pública otra vez quedaron expuestos en la corta trayectoria política de Virginia Gallardo, quien fue cruzada por el abogado César Carozza, representante legal de Marta y Tomás Fort, hijos del fallecido Ricardo Fort, ex pareja de la actual candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Corrientes.

"Es un cachivache", remarcó el letrado sobre la vedette, tras recordar cómo actuó ella cuando salió la serie de la vida de Fort. "Hizo un quilombo nacional y mandó una carta documento para que se abstengan de utilizar su nombre y su imagen y quiso cobrar", señaló en relación a la producción sobre la vida del ex dueño de chocolates Felfort.

El documental El Comandante Fort, que realizó Patricio Álvarez Casado, recién tiene una primera temporada que se estrenó en Star+ (ahora Disney+) en 2023. "Yo no cuestiono, ¿querés cobrar? Cobrá. Ahora qué hago, ¿le paso la factura a nombre de Marta y de Felipe?", se preguntó Carozza al respecto. En ese contexto fue que el abogado calificó a la ex de su cliente como "un cachivache". "Ahora se cuelga de la imagen del pibe. Porque ella está usando la imagen. No lo está saludando para el cumpleaños o para el aniversario de su fallecimiento. No, lo está usando para su campaña política", arremetió.

Ricardo Fort junto al abogado César Carozza.

La exposición como figura pública de Gallardo le trajo, hasta el momento, más dolores de cabeza que bondades y facilidades de cara a una eventual banca en la Cámara de Diputados de la Nación, donde intenta representar al partido del presidente Javier Milei por su provincia natal.

Recientemente confundió porcentajes de pobreza con cantidades nominales. Sin ir más lejos, aseguró que antes de la actual gestión presidencial había 56 millones de pobres y que ahora había 35. Luego de viralizarse por decir una cifra que excede el número de habitantes del país, fue cuestionada al respecto y aseguró que la población local es de 50 millones, unos cinco millones más que lo establecido por el último censo.